VaiOnline
Bankitalia.
15 agosto 2025 alle 00:49

Debito pubblico ai massimi ma crescono anche le entrate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Il debito pubblico italiano continua a macinare record e Bankitalia lo fotografa a giugno al nuovo massimo di 3.070,7 miliardi, con una crescita secca di 18 miliardi. Una situazione che però è ben presente al controllore, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato che «il debito pubblico e i ridotti spazi di bilancio per il nostro Paese sono un dato di fatto». Uno spazio però, anche in vista della prossima manovra di bilancio, si intravede dalle entrate tributarie che continuano a crescere: sempre Bankitalia calcola che nei primi sei mesi siano aumentate di 8,5 miliardi attestandosi a 257,3 miliardi, in aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una buona notizia confermata dall'ultimo dato di giugno: le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in aumento del 4,2% (1,8 miliardi) rispetto al 2024. FI così rilancia: «Con una previsione annua di un aumento di 17 miliardi, occorre investire un quarto di questa cifra, pari a 4,2 miliardi, nell'abbattimento delle tasse al ceto medio dal 35 al 33% fino a 60mila euro», afferma Maurizio Casasco, responsabile Economia. E il senatore di FdI della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti, rivendica: «Meno tasse più entrate». Insomma se il debito fa preoccupare ci sono comunque segnali positivi per i conti del Belpaese testimoniati anche dall'andamento dello spread dei titoli italiani rispetto a quelli tedeschi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  