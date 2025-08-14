Debito pubblico ai massimi ma crescono anche le entrate 

ROMA. Il debito pubblico italiano continua a macinare record e Bankitalia lo fotografa a giugno al nuovo massimo di 3.070,7 miliardi, con una crescita secca di 18 miliardi. Una situazione che però è ben presente al controllore, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato che «il debito pubblico e i ridotti spazi di bilancio per il nostro Paese sono un dato di fatto». Uno spazio però, anche in vista della prossima manovra di bilancio, si intravede dalle entrate tributarie che continuano a crescere: sempre Bankitalia calcola che nei primi sei mesi siano aumentate di 8,5 miliardi attestandosi a 257,3 miliardi, in aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una buona notizia confermata dall'ultimo dato di giugno: le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in aumento del 4,2% (1,8 miliardi) rispetto al 2024. FI così rilancia: «Con una previsione annua di un aumento di 17 miliardi, occorre investire un quarto di questa cifra, pari a 4,2 miliardi, nell'abbattimento delle tasse al ceto medio dal 35 al 33% fino a 60mila euro», afferma Maurizio Casasco, responsabile Economia. E il senatore di FdI della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti, rivendica: «Meno tasse più entrate». Insomma se il debito fa preoccupare ci sono comunque segnali positivi per i conti del Belpaese testimoniati anche dall'andamento dello spread dei titoli italiani rispetto a quelli tedeschi.

