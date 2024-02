Debito giù di mezzo milione e bollette saldate in anticipo 

Debito commerciale abbattuto di altri 520mila euro in un anno, con i tempi nel pagamento di fatture e bollette che di fatto vengono anticipati di due giorni rispetto alla scadenza prevista per legge. E anche per quest’anno viene azzerato il fondo da vincolare per far fronte alle penalità. «Un risultato importante raggiunto grazie al lavoro di squadra del personale di tutti i settori», commenta il vicesindaco Tore Sanna, «tutto questo nonostante la carenza di organico che il Municipio vive da tempo».

La situazione iniziale, trovata a fine 2020, era preoccupante: oltre 7 milioni di debito, riferiti a bollette, per elettricità, acqua e telefono, che negli anni non sono state versate regolarmente, e 15 giorni in media di ritardo nel pagamento. Un problema che in passato è sfociato spesso in cause legali, per poi trasformarsi in pesanti debiti fuori bilancio. «Dal 2021 i pagamenti vengono fatti il più velocemente possibile, per questo siamo riusciti a ridurre uno stock di debito che dura ormai da anni», ribadisce il vicesindaco. Ora la cifra è scesa a 3 milioni e 320mila euro, 520 mila in meno rispetto al 2022. E nessun ritardo nel pagamento delle fatture. «Anzi stiamo anticipando di due giorni, di fatto saldiamo i debiti commerciali in 28 giorni anziché 30. Questo va a vantaggio delle imprese che si vedono pagare subito le forniture», sottolinea Sanna, «e del Comune che riesce ad avere somme importanti a disposizione anziché vincolarle per via dei debiti commerciali».

