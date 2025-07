«Debiti non pagati? Nessun rischio» 

«Conosco la vicenda solo nelle sue linee generali, da quanto riferito dagli uffici. Si tratta di piccoli debiti, praticamente tutti già saldati. C’è solo un caso particolare, ma non è addebitabile direttamente alla persona interessata». Così il sindaco Emiliano Fenu interviene sul caso dei debiti dei consiglieri comunali, emerso nel weekend precedente all’insediamento della nuova assemblea. Gli uffici avevano inviato agli eletti una diffida a provvedere al saldo delle eventuali posizioni debitorie, pena l’incompatibilità con il ruolo di consigliere.

Consiglio legittimo

Una questione tecnica, secondo il sindaco, che non intaccherebbe la legittimità del nuovo Consiglio né la partenza dell’attività amministrativa. Sul fronte politico, però, resta aperto il vero nodo di questa prima settimana di mandato: la frattura interna a Sinistra Futura, ancora senza un assessore. Al centro del contendere la scelta del nome da proporre per entrare in Giunta. Da una parte, la segreteria politica del partito con con il segretario provinciale Domenico Cabula e quello regionale Luca Pizzuto, insiste sulla nomina di Gianni Cossu, primo dei non eletti. Dall’altra, il consigliere eletto Angelo Coda, che chiede una figura condivisa, diversa da Cossu. Contattato per chiarire la sua posizione, Coda ha preferito un laconico «preferisco non commentare», scegliendo la via della prudenza per non esacerbare gli animi in vista dell’incontro previsto oggi. A cercare di ricomporre lo strappo sarà lo stesso Pizzuto, atteso in città.

Avanti tutta

Nel frattempo, Fenu ha deciso di non attendere e procedere alla nomina della Giunta, trattenendo ad interim le deleghe assegnate a Sinistra Futura. «Abbiamo bisogno di iniziare a lavorare - ha dichiarato - non possiamo permetterci che un imprevisto blocchi l’attività amministrativa». Nonostante il gelo, il sindaco conferma la sua volontà di mediazione: «Cercherò un punto di caduta ascoltando le esigenze di entrambi. L’importante è costruire insieme e andare avanti». La macchina amministrativa, intanto, ha già mosso i primi passi. Fenu, in queste prime due settimane di mandato, prova a contenere i contraccolpi di un avvio non semplice. Minimizza, rilancia e prova a recuperare il tempo perduto, in attesa che anche Sinistra Futura ritrovi un equilibrio e sciolga il nodo assessore.

