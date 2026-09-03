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Girasole.
04 settembre 2026 alle 00:44

Debiti? No del Tar al ricorso di Tortolì 

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Per recuperare un credito di 11.155,97 euro dal Comune di Girasole, per i servizi offerti in passato dalla gestione associata del Suape, il Comune di Tortolì s’è rivolto al Tar. Il cui collegio ha rigettato il ricorso per il decreto ingiuntivo perché «non appaiono sussistenti i requisiti della liquidità e della certezza della pretesa debitoria azionata». L’incertezza è originata da una partita di giro che, anche agli occhi dei giudici amministrativi, appare tutt’altro che nitida. Perché Girasole, dal canto suo, sostiene di vantare un credito di 37.211,08 euro nei confronti di Tortolì per aver messo a disposizione l’impianto di Sa Suergera all’epoca in cui la squadra del Tortolì calcio militava in Serie D. Le somme dovute da Tortolì derivano da lavori eseguiti da Girasole per interventi di adeguamento dell’impianto alla categoria e di annualità di affitto del campo. Compensando 11.155,97 euro di debito si arriverebbe a 26.055,11 euro.

Sebbene il Tar abbia respinto il ricorso di Tortolì, il sindaco di Girasole, Lodovico Piras, è rammaricato per la piega che ha assunto la faccenda: «Non me la sento di cantare vittoria. La vittoria si canta contro un avversario e la comunità di Tortolì per noi è una comunità amica da sempre e lavoreremo affinché gli ostacoli si superino con il dialogo e il confronto. La comunità di Girasole ospitò con grande piacere la squadra del Tortolì calcio quando il Fra Locci era inutilizzabile. Trattandosi di sport e quindi di condivisione - ha detto Piras - anche la partita economica tra amministrazioni doveva disputarsi nel campo neutro della sportività». Ora la lite potrebbe essere incardinata al Tribunale civile. (ro. se.)

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