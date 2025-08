Debiti multimilionari, cala il sipario sulla Spal 

Quasi 120 anni di storia chiusi nel modo peggiore. Con un fallimento. La Spal, storico club di Ferrara, è ufficialmente sparita dai radar del calcio. Fondata nel 1907, sei campionati di Serie A alle spalle (l’ultimo nel 2019-20) e in bacheca una Coppa Italia di Serie C vinta nel 1999, la società dall’ultima retrocessione in Serie B aveva cominciato una discesa sfociata nella caduta in C nel 2023, in una salvezza all’ultimo respiro pochi mesi fa ai playout contro il Milan Futuro e nella successiva mancata iscrizione al prossimo campionato lo scorso giugno. La proprietà ha tentato di trovare una soluzione, senza successo.

Così i libri sono stati portati in Tribunale dove ieri mattina è stata disposta la liquidazione giudiziale della società Spal Srl di proprietà di Joe Tacopina (in passato con un ruolo alla Roma e al Bologna) e Marcello Follano. Sono una settantina i creditori tra giocatori e dipendenti, con i calciatori che reclamano tre mensilità arretrate per 1,2 milioni di euro a fromnte di un debito complessivo che si aggirerebbe sui 10 milioni.

Nel frattempo è stato nominato il curatore fallimentare che dovrà gestire la situazione. Lo storico marchio e la denominazione saranno messi all’asta mentre la nuova società “Ars et Labor” si è iscritta al campionato di Eccellenza.

