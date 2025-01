Debiti mai pagati: trenta operatori fuori dal mercato 

Il trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari si avvicina: il Comune punta ad aprire il mercato, che prenderà temporaneamente il posto di quello di San Benedetto, entro la fine del mese. Lunedì 20 gennaio potrebbe essere la data per l’avvio delle operazioni di trasferimento.

I preparativi sono già stati avviati così come le verifiche sugli operatori: dopo diversi incontri, avvisi e comunicazioni ai 179 concessionari, venerdì il dirigente del servizio Mercati e Attività Produttive ha firmato una determinazione con la lista di chi ha, per ora, le carte in regola per poter avere l’assegnazione temporanea di uno dei box in piazza Amedeo Nazzari. Si tratta di 144 concessionari. Dunque più di trenta, per i debiti sui canoni delle concessioni ancora in corso con l’amministrazione comunale, resteranno momentaneamente esclusi fino a quando non regolarizzeranno le loro posizioni.

Situazioni gravi

Nel documento si ricordano i vari passaggi che hanno portato a questa situazione. Nel maggio del 2024 la direzione dei mercati ha richiamato gli operatori economici «al rispetto del pagamento dei canoni di concessione». A ottobre un’altra comunicazione «al rispetto del regolamento del mercato».

Non solo: ci sono stati incontri e comunicazione individuali. Alla fine gli uffici del servizio Mercati e attività produttive hanno «appurato», come evidenziato nella determinazione, «che nonostante gli innumerevoli avvisi e le note ufficiali trasmesse, tra cui solleciti di pagamento, diffide, avvisi di decadenza e successive prese d’atto, perdurano situazioni debitorie di una gravità tale da far venire meno i requisiti per il mantenimento delle concessioni». Da qui il «decadimento automatico per morosità» e l’avvio delle «procedure per riscossione forzata».

Le verifiche

La ricognizione svolta dagli uffici sulle situazioni singole dei concessionari ha portato a predisporre, e approvare con la determinazione, un elenco di 144 nominativi degli operatori economici con le carte in regola. Escludendo di fatto gli altri. «Le situazioni individuali», sottolinea Carlo Serra, assessore comunale allo Sviluppo economico e settori produttivi, con competenze sui mercati, «sono molto varie. C’è chi ha posizioni debitorie basse e che potrebbe regolarizzare tutto rientrando così tra i concessionari. Alcuni sembra possano andare in pensione. Dunque gli esclusi reali, per ora, sono circa 25». La cifra di quanto il Comune deve ancora incassare si aggirerebbe intorno a diverse decine di migliaia di euro.

Le tappe

Dal Comune confermano che è tutto praticamente pronto. Lunedì 20 gennaio potrebbero iniziare le operazioni di trasferimento. L’ipotesi è che per una settimana le due strutture rimarranno chiuse in modo da completare tutto in cinque giorni. Insomma il 27 gennaio gli operatori potrebbero iniziare a lavorare in piazza Nazzari. Poi, come messo in conto, resteranno qui per due anni, il tempo necessario per effettuare i lavori di riqualificazione nel mercato di San Benedetto. Intanto la nuova viabilità è già disegnata da tempo, il piano parcheggi messo a punto e anche le navette del Ctm che collegheranno il quartiere, da via Paoli a via Galilei, sono pronte a entrare in funzione appena il mercato provvisorio sarà pronto e con tutti gli operatori nei loro box. Anche se c’è chi, tra i commercianti, è molto preoccupato: «Molti clienti non ci seguiranno e alcuni di noi non ce la faranno e alla fine saranno costretti a chiudere».

