Debiti fuori bilancio, la minoranza in Aula dice no 

Il Consiglio comunale di Serramanna approva due debiti fuori bilancio senza il consenso dei gruppi di minoranza guidati da Gigi Piano e Carlo Pahler. La scelta, evidentemente strategica, di questi ultimi è giunta al momento del voto su due ordini del giorno che prevedevano il ricorso al debito fuori bilancio per delle somme, tutto sommato modeste, prive di copertura in bilancio per meno di 3 mila euro complessivi. «Si tratta di dare copertura a delle uscite in quanto gli impegni di spesa presi a suo tempo non risultano sufficienti e per i quali si configura il debito fuori bilancio», ha relazionato in Aula l’assessora Elena Fadda. Nel dettaglio, il primo, di 954 euro, riguarda le spese per la polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per la copertura di danni causati dallo stato delle strade cittadine. Il secondo debito fuori bilancio (per duemila e 862 euro) votato dalla maggioranza si è reso necessario per la copertura delle spese per il software gestionale per le sanzioni per infrazioni al codice della strada. «In mancanza di dati non partecipiamo al voto», ha detto il consigliere di minoranza Gigi Piano, che ha chiesto delucidazioni «sui danni chiesti dai cittadini dovuti a buche stradali e altro». ( ig. pil. )

