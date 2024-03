Debiti fiscali, pagamenti in 120 rate 

I contribuenti che dimostrano di essere in una situazione di «obiettiva difficoltà» possono ottenere di pagare i debiti con il fisco dilazionati fino a 120 rate mensili. Lo prevede la bozza di decreto legislativo sul riordino della riscossione all'esame del Consiglio dei Ministri di ieri. In particolare la bozza di testo riporta che «su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà», l'Agenzia delle entrate-riscossione per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro, concede la ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate mensili comprese tra 84 (per le richieste presentate nel 2025 e 2026) e 108 (per le richieste presentate a decorrere dal primo gennaio 2029).

Ancora, le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione, «a decorrere dal 1 gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento» vengono «automaticamente discaricate» secondo quanto stabilito con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

