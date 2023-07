Debiti da recuperare entro agosto 

Roma. I debiti scolastici vanno recuperati entro il 31 agosto ma per «andare incontro alle famiglie» ci può essere una tolleranza di una settimana. Lo ricorda il ministero dell’Istruzione e del merito sottolineando il termine ultimo per gli esami di riparazione, ma aggiungendo anche come una prassi consolidata regala una settimana in più a scuole e studenti per sostenere gli esami di riparazione. «Il ministero si è limitato a ricordare la norma Fioroni - sottolinea il presidente Anp Antonello Giannelli - Ci possono essere situazioni particolari che richiedono lo sforamento a settembre ma bisogna tenere presente che solo se i debiti vengono recuperati entro il 31 agosto si può garantire che i docenti siano gli stessi che hanno seguito i ragazzi rimandati. Dal 1° settembre scattano i trasferimenti per i professori e gli studenti potrebbero essere scrutinati da insegnanti diversi. Un tempo gli esami di riparazione erano a settembre, ora non più. E non si possono accampare, per far slittare il calendario, argomenti legati alle ferie del personale perché quello rientra nell’ordinario».

La Rete media degli studenti però racconta una situazione diversa e cerca di andare a monte: «La questione dei debiti - spiega Paolo Notarnicola - è correlata al fatto che i corsi di recupero sono pochi, soprattutto al Sud, e vengono decisi soprattutto sulle materie di indirizzo, quindi ne rimangono scoperte molte altre». E aggiunge: «Poi è vero che si scivola spesso a settembre, ma questo serve a garantire il giusto riposo agli studenti e ai docenti. Fare gli esami ad agosto è una scomodità per tutti». Ci sono anche delle eccezioni: «Alcune scuole riescono a farli anche entro le prime due settimane di luglio - riconosce - Il problema dei trasferimenti dei prof esiste ma se non c’è il docente che ha seguito la propria classe perché trasferito gli istituti cercano di sceglierne uno della stessa materia presente l’anno prima ma in un’altra sezione. In ogni caso non c’è la garanzia di avere lo stesso prof perché gli esami vengono fatti accorpando più classi». Intanto il ministro Valditara ha firmato un decreto per assegnare risorse residue del Fondo europeo a 500 istituti di secondo grado con oltre 390 mila studenti: si tratta di 95 milioni di euro destinati alla realizzazione di reti locali, cablate o wireless, o per l’acquisto di strumenti per la trasformazione digitale nella didattica o di attrezzature laboratoriali green.

RIPRODUZIONE RISERVATA