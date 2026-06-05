Debiti arretrati, il Comune tende la mano 

Via libera all’estinzione agevolata dei debiti ancora in corso con il Comune di Quartucciu. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il regolamento della Finanziaria 2026 e introduce la definizione agevolata delle entrate comunali. La misura permetterà ai contribuenti di regolarizzare le inadempienze maturate dal 1 gennaio del 2000 al 31 dicembre 2023 senza il pagamento degli interessi e sanzioni, presentando la domanda entro il 31 agosto.

La misura

Il provvedimento, approvato in via definitiva nella seduta del 26 maggio e che sta prendendo forma in questi giorni, riguarda i debiti derivanti da: «ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi relativi a titoli d’imposta (Imu/Tari) e le sanzioni del Codice della strada».

I cittadini avranno quindi tempo sino a fine estate per sanare la propria posizione senza interessi, come ha spiegato l’assessore ai Tributi e al Bilancio Carlo Secci.

«Per i tributi comunali sarà possibile estinguere le pendenze versando esclusivamente l’imposta dovuta. Per quanto riguarda le multe, resteranno da corrispondere le sanzioni originarie, le eventuali spese di notifica e delle procedure esecutive e cautelari. È importante specificare che verranno invece cancellati interessi, maggiorazioni e altri oneri maturati a causa del ritardato del pagamento».

La scelta del Comune è chiara: recuperare le somme dovute dai cittadini e aumentare immediatamente la propria liquidità e disponibilità economica, rinunciando però agli interessi. «Da una parte aiutiamo i contribuenti a mettersi in regola, contemporaneamente rendiamo più efficiente il sistema delle entrare necessarie per garantire sempre migliori servizi essenziali alla Comunità. Abbiamo scelto di aderire a questa iniziativa perché riteniamo sia giusto offrire una possibilità concreta a chi, pur volendo adempiere ai propri obblighi, si è trovato negli anni a fare i conti con difficoltà economiche che hanno impedito il regolare pagamento dei tributi», conferma l’assessore Secci.

Scadenza

La data da cerchiare in rosso è quella del 31 agosto 2026. Dopodiché, l’Ufficio Tributi analizzerà le domande e comunicherà entro 30 giorni il totale da versare, con modalità di pagamento ed eventuali rate.

Anche chi ha già ottenuto una rateizzazione, o è coinvolto in un contenzioso, potrà usufruire della definizione agevolata. «In diversi casi sarà possibile definire le posizioni pagando esclusivamente il tributo dovuto, con l’obiettivo di favorire la chiusura delle pendenze e il recupero delle somme da parte dell’amministrazione. Sarà l’ultima possibilità, dopodiché il debito diventerà ancora più oneroso e difficilmente estinguibile», conclude Secci.

Nei prossimi giorni il Comune renderà disponibili sul proprio sito la modulistica e le informazioni necessarie per presentare la domanda.



RIPRODUZIONE RISERVATA