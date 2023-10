Débâcle con giallo finale per le ragazze del Capo d’Orso 

Prima sconfitta in serie B1 femminile con giallo finale per il Capo d’Orso Palau, battuto in casa dal Volpiano 3-2. Sotto 2-0 le ragazze di Guidarini hanno pareggiato con un doppio 25-22 (nel quarto erano avanti 24-18). Nel tie break sul 10-14 hanno annullato quattro match point portandosi sul 15-14. Volpiano mette palla a terra, il secondo arbitro (e non solo lui) vede l’invasione, Palau esulta per la vittoria ma il primo arbitro dice no. Si continua, facile immaginare lo stato d’animo delle “orsette” che perdono 19-17.

Il derby della B2 femminile tra Pan Alfieri e Garibaldi La Maddalena riempie il PalaConi, le cagliaritane vincono 3-1 rimontando lo svantaggio iniziale. Decisive le martellate della sedicenne Sofia Moss (30 punti) e Matilde Boso (17). Le maddalenine hanno pagato i limiti nelle variazioni d’attacco, così la ricezione dell’Alfieri ha avuto buon gioco.

Arriva la prima vittoria della Smeralda Ossi che a Roma ha battuto il Vollerò 3-0. Il coach Baldereschi ha costruito la partita per evitare il muro della squadra più alta (e più giovane) del girone. Pochi errori, le battute di Sofia Devetag e i palleggi di Martina Beretta hanno fatto il resto.

Terza sconfitta per l’Audax Quartucciu battuto a Isernia 3-0. Troppi errori in ricezione e blackout nel secondo set.

Altro derby in B maschile. Nell’affollato PalaSanti di Sestu la Stella Azzurra ha battuto il Borore 3-0 la prima vittoria per il team di Abis che ha sfruttato il turno di riposo per sistemare le sbavature. È stata una partita intensa e spettacolare, Borore ha più volte condotto ma ha ceduto nelle fasi finali.

