“Deadpool & Wolverine”, debutto esplosivo 

Alzando il carico d’aspettativa come non succedeva da tempo, “Deadpool & Wolverine” tenta di riconquistare l’interesse per i cinecomic dopo anni di uscite fiacche e poco ispirate. Oltre al debutto di vecchie saghe nell’intricato MCU, il titolo celebra il ritorno di Wolverine, dando vita a un’accoppiata che rende le follie del protagonista scarlatto ancor più irresistibili. Dopo aver resuscitato i suoi compagni, Deadpool viene contattato dalla TVA per entrare a far parte della tempo-linea principale, poiché la morte di Wolverine, custode dell’ordine in qualità di àncora dimensionale, rischia di distruggere il suo universo. Determinato a non perdere quanto gli è più caro, il vigilante comincerà una caccia tra le differenti linee spazio-temporali in cerca di un Wolverine sostituivo. Ma una volta trovato, chi assicura che gli interessi di uno coincideranno con quelli dell’altro? Specie tra i più appassionati, sarà facile cogliere i riferimenti all’acquisizione della Fox da parte della Disney e la volontà di avviare i titoli Marvel verso un nuovo ciclo.

Grazie alla tipica ironia del franchise, l’espediente del multiverso acquista una ventata d’aria fresca; e prima ancora della trama è l’eccesso visivo e verbale a catturare subito l’attenzione, tra frequenti gag e sequenze di lotta che non temono le dosi extra di sangue e frattaglie. A ciò si associa il fattore nostalgia, capace di rapire con alcuni colpi di scena assolutamente imprevedibili. In sintesi, il film gioca il tutto per tutto: inquadra nel suo universo le future uscite e cerca il consenso della fanbase con un’esperienza che non teme lo scandalo.

