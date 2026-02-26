VaiOnline
Il ritorno in sala del geniale regista Gus Van Sant
27 febbraio 2026 alle 00:39

“Dead Man’s Wire” Per una giustizia sociale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con lo stesso spirito di quei creativi che rifuggono dalle pompose apparizioni, lasciando che sia il valore delle opere a parlare per loro, Gus Van Sant torna finalmente in sala e, ancora una volta, non manca di farsi notare. Affermatosi a Hollywood dopo il prestigio consolidato nel cinema indipendente, il regista ha creato fin dagli esordi, attorno a sé, un’aura di culto e ammirazione, grazie a uno stile attratto dalla ricerca del vero e aperto ai generi più disparati. Gli esempi, in questo senso, sono innumerevoli: dalla crisi d’identità giovanile rappresentata in “Drugstore Cowboy” e “Belli e dannati”; all’introspettivo racconto di formazione “Will Hunting: genio ribelle”; al film di denuncia “Elephant”, tratto dal massacro di Columbine High School del 1999; all’attrito tra progressismo e bigottismo nel mondo omosessuale in “Milk” e - non ultimo - all’esperienza romantica sulle note del dramma in “Restless”. Ricomparso dopo sette anni, il maestro firma “Dead Man’s Wire”: pellicola ispirata a un fatto di cronaca che ha colpito l’America sul finire degli anni ’70 e che, ancora oggi, desta non poca impressione per la sua brutalità, oltre che per l’attinenza con il clima di insofferenza che denota lo scenario attuale.

La storia

A Indianapolis, il cittadino Tony Kiritsis acquista un lotto di terra destinato alla costruzione di un centro commerciale. Tuttavia, lo scarso interesse dimostrato dagli investitori gli fa perdere in breve tempo la proprietà, non essendo in grado di pagare il mutuo alla banca. A coglierlo è il sospetto che la società di prestiti a cui si è rivolto, la Meridian Mortgage, abbia intenzionalmente scoraggiato i potenziali interessati a scommettere sull’affare, per accaparrarsi essa stessa il terreno. Furioso e umiliato, Tony si presenta alla sede dell’azienda e rapisce Richard Hall, legandogli al collo un dispositivo che, in caso di rappresaglie della polizia o di eventuali imprevisti, farebbe esplodere un colpo di fucile sulla sua testa. Nei giorni del sequestro, Tony chiede alle autorità di essere tutelato legalmente e di provvedere all’annullamento dei precedenti accordi; ma come può un individuo privo di potere sperare di avere la meglio contro i più immorali speculatori?

L’abilità

Come un rodato marchio di fabbrica, la narrazione incede di pari passo con la ricostruzione del contesto storico e sociale: la regia, in questo senso, rivolge particolare attenzione al punto di vista dei notiziari che hanno monitorato lo svolgersi degli eventi. Nella grana, nei vari formati dell’immagine e nelle scelte fotografiche, l’impianto visivo rievoca da vicino quella stagione tormentata, scandita dalle storture del liberismo economico e dalle disparità tra classi. Gli accostamenti musicali - con svariate hit di quel periodo - contribuiscono a variare il tono e a sostenere la scrittura, adattandola organicamente ai diversi cambi di registro: dal thriller al poliziesco, fino a una spolverata di pulp. Concedendoci una delle sue migliori interpretazioni, Bill Skarsgård seduce e inquieta con la sua evidente instabilità, permeata al contempo dal piacere contorto di chi oltrepassa i propri limiti. Oggi come allora, un lavoro confezionato con dedizione e competenza, valorizzato dall’inclinazione verso un linguaggio che forse a Van Sant, prima di questa occasione, non avevamo ancora pienamente riconosciuto.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 