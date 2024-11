Dea, Viola e Lazio, il trio che non ti aspetti 

Roma. Al vertice della Serie A, dietro al Napoli, c’è un’ammucchiata dopo le vittorie di Atalanta, Fiorentina e Lazio. Nel caso della Dea è un successo non tutto da godere perché nella sfida con l’Udinese (che era passata in vantaggio) si sono infortunati Djimsiti, Zappacosta e Zaniolo (la sfortuna si accanisce su di lui) e ora la sosta servirà allo staff medico per capire l’entità dei danni. Gasperini può consolarsi con l’efficacia del gioco dei suoi, che in campionato sono arrivati alla sesta vittoria consecutiva.

La Fiorentina si è affidata alla vena ritrovata del suo bomber Moise Kean per battere il Verona. Alla fine l’attaccante viola si è portato a casa il pallone del match, avendo segnato una tripletta che fa sognare Firenze, mentre il Verona incassa la botta, consapevole che la strada verso la salvezza è ancora lunga. Stesso discorso per il Monza, battuto in casa dalla Lazio di capitan Zaccagni, autore del gol decisivo con una prodezza balistica delle sue. La squadra dell’ex icona laziale Alessandro Nesta (che per ora non rischia la panchina) rimane quindi ultima e sconta la propria inconsistenza offensiva, mentre quella biancoceleste continua a far sognare i suoi tifosi, forte di un’identità tattica che conferma le capacità dell’allenatore Marco Baroni, finora sottovalutato per l’impresa di aver salvato, la scorsa stagione, un Verona completamente smontato sul mercato di gennaio.

Rabbia, delusione e preoccupazione. Il Day After del Torino sconfitto ancora dalla Juventus in un derby è un mix di sentimenti. I tifosi sono furenti per l’ennesima stracittadina persa con i cugini e la contestazione al presidente Cairo non si placa. Anzi. Il patron granata è stato sbeffeggiato anche dai rivali, con tutto lo Stadium a cantare «Urbano Cairo salta con noi», nei minuti finali. E anche quelli del Toro provano a prenderla sul ridere, tanto da aver lanciato una petizione sulla piattaforma change.org. «Regaliamo una stella allo Juventus Stadium per Urbano Cairo». Il rendimento dell’editore nei derby per i tifosi granata è da incubo: il peggiore nella storia ultracentenaria del club, con una media di 0,29 punti a partita e un bilancio di 24 sconfitte in 31 gare, con una sola vittoria e sei pareggi. Da condannare, invece, gli episodi che si sono verificati nel settore ospiti, con bagni devastati e seggiolini divelti. Chiusa sul nascere invece la polemica scoppiata intorno a Vojvoda. Il laterale era stato pizzicato da un video mentre lasciava il campo con una sciarpa che si sospettava fosse della Juventus: era del suo Paese, il Kosovo.

