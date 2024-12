Dea prima, che sorpresa! 

Roma. Con l’ottava vittoria consecutiva (di misura su un generoso Cagliari) la Fiorentina risponde alla nona di fila dell’Atalanta, che così va in vetta al campionato da sola, e disegna, anche dopo il risultato di Napoli-Lazio, una serie A sempre più affascinante per le novità al vertice. Delle tre grandi tradizionali resiste spavalda solo la favorita Inter, mentre il Milan arranca in un limbo di altalenante mediocrità. Quanto alla Juve, sempre falcidiata da infortuni a raffica, continua ad essere l’unica imbattuta, ma il dato poco consola Thiago Motta perché è arrivato il nono pareggio e stavolta, a fatica, contro i suo ex del Bologna che stavano per infliggergli una cocente delusione.

La sorpresa

La Fiorentina fa sul serio così come l’Atalanta: il dramma sfiorato col grave malore di Bove poteva deprimere i viola che hanno reagito invece con carattere. Otto vittorie di fila la Fiorentina non le ha messe in fila neanche negli anni dei due scudetti, ma nel 1960 con la squadra di Carniglia e Hamrin finita seconda. Per aspettare il recupero della gara con l’Inter bisognerà probabilmente aspettare febbraio, ma intanto nelle prossime partite la Fiorentina avrà un probante tour de force con Bologna, Juventus e Napoli.

La crisi del Verona

La serie A al momento è divisa in vari tronconi: Atalanta, Napoli, Lazio, Inter, Lazio e Fiorentina si battono per scudetto e zona Champions. La Juve prova ad agganciarsi come, con minori possibilità, Milan e Bologna che devono recuperare una gara. Poi c’è un gruppo di squadre che stazionano a centro classifica, fra le quali la Roma, che ha dato un primo segnale di tardivo risveglio travolgendo il Lecce, e la sorpresa Empoli che ha stravinto a Verona. Impressionante la prova dei toscani che hanno confezionato un 4-1 nel primo tempo grazie a una doppietta dell’ispirato Sebastiano Esposito (contemporaneamente ai suoi fratelli Salvatore e Francesco Pio, in gol in serie B con lo Spezia). Per il Verona, al quarto ko di fila (e con la peggiore difesa con 37 gol subiti) sembra imminente l’addio in panchina di Zanetti. Il diesse Sean Sogliano ieri ha detto: «Zanetti a rischio? Dobbiamo capire cosa fare, non sono solo i risultati che preoccupano. Siamo usciti troppo presto dalla partita. Ora non prendiamo alcuna decisione, ci prendiamo 24-48 ore e l’ho già comunicato a Zanetti». «Io, come ho detto al presidente, devo ancora decidere - dice ancora il ds del Verona -. Il nostro allenatore è in difficoltà e non riesce a trovare delle soluzioni. Ma siamo tutti responsabili, non solo l’allenatore. Paolo lo considero un gran tecnico. In difesa giocano quattro su cinque dell’anno scorso, quindi qualcosa che non va, c’è. Poi i giocatori che non si sa da dove vengano l'anno scorso ci hanno salvato, e adesso Ngonge che veniva dalla strada e Noslin che veniva dalla pizzeria sono invece in ben altri lidi e sono contento per loro».

Le altre

Alla corsa salvezza partecipano anche Monza, Lecce e Cagliari, oltre a Como e Venezia che si sono sfidate in un delicato incontro in un clima da tregenda, con pioggia e vento protagonisti. Il Venezia passa con Nicolussi Caviglia il cui tiro viene deviato casualmente da Pohjanpalo. Nella ripresa il vento disturba Candela che infila goffamente nella propria porta. E i lombardi arrivano al sorpasso con una conclusione perentoria di Belotti, al suo 114° centro in serie A. Sembra un destino crudele per i veneti, ma una prodezza da calcio d’angolo di Oristanio, con una traiettoria che diventa letale anche per il forte vento, beffa Reina e confeziona un pari che fa più comodo al Como. Il Venezia rimane malinconicamente ultimo e staccato, e recrimina per un gol nel recupero di Nicolussi Caviglia cancellato dal Var per un millimetrico fuorigioco di Pohjanpalo.

