Coppa Italia.
05 febbraio 2026 alle 00:31

Dea-Juve profuma di Champions 

Una Juventus lanciatissima sotto la gestione Spalletti (quello di Cagliari è ormai considerato un incidente di percorso) contro un’Atalanta rinata con Palladino ma bisognosa di maggiore continuità. A Bergamo stasera (ore 21, diretta Italia 1) va in scena il secondo quarto di finale di Coppa Italia, tra due squadre che partecipano alla Champions. «Giochiamo davanti al nostro pubblico, vogliamo essere competitivi contro una squadra piena di campioni e daremo tutto per passare il turno», attacca l’allenatore atalantino ai microfoni di Sport Mediaset. «Affrontiamo un avversario in crescita, una grande realtà, che ha raggiunto una consapevolezza importante anche per merito del grande lavoro di Spalletti», sottolinea il tecnico della Dea. «È una partita affascinante in una competizione a cui noi teniamo molto».

Tra i bianconeri è possibile che Spalletti faccia ricorso a un certo turnover: molto probabili l’assenza di Yildiz (che si è allenato e sarà comunque in panchina) e Gatti al posto di Bremer.

Arbitra Michele Fabbri di Ravenna, subito rigori in caso di parità al 90°, chi passa trova Bologna o Lazio in semifinale.

