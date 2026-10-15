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Conference.
16 ottobre 2026 alle 00:31

Dea in scioltezza a Bergamo contro i ciprioti del Pafos  

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Atalanta 3

Pafos 1

Atalanta (4-3-3) : Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (35' st Idele), Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Pasalic (22' st Ederson); Elmas, Raspadori (21' pt De Ketelaere), Zalewski (22' st Samardzic); Scamacca. In panchina Sonzogni, Sportiello, Obric, Rowe, Krstovic. All. Sarri.

Pafos (4-2-3-1) : Majecki; Bruno (1' st Correia), Mmaee, David Luiz (37' pt Sema), N. Ioannou; Sunjic, Pepe (24' st Guga); Quina (1' st Brito), Dragomir, Biel; Lelé (24' st Anderson Silva). In panchina Papstylianou, Petrou, Kais, K. Ioannou, Michail, Evzona. All. Sá Pinto.

Arbitro : Ladebäck (Svezia).

Reti : nel pt 1' Elmas, 18' Raspadori (r.), 44' Scamacca; nel st 43' Biel.

Bergamo. Parte bene l'avventura in Europa dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Elmas ci mette 44 secondi a spezzare l'equilibrio, Raspadori 18 minuti a raddoppiare dal dischetto prima di infortunarsi e Scamacca 44 per chiudere virtualmente il conto con il Pafos. La prima giornata della League Phase di Conference League porta in dote un'altra vittoria per 3-1 del nuovo 4-2-3-1 dopo quella con il Venezia. Nel finale è Biel ad accorciare con un destro toccato da Carnesecchi. L'Atalanta festeggia e sembra aver ritrovato un buon gioco. Sarri dovrà ora gestire le forze in vista della ripresa del campionato. Una serata praticamente perfetta, macchiata, appunto, dall’infortunio di Raspadori.

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