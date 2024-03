De Zerbi sulla strada della Roma Il Milan contro lo Slavia Praga  

Dopo l’Atalanta, entrano in scena anche la Roma e il Milan negli ottavi di Europa League. I giallorossi ospitano alle 18.45 il Brighton di De Zerbi, il Milan se la vedrà alle 21 a San Siro con lo Slavia Praga. Per quanto riguarda la Conference, invece, la Fiorentina, sempre alle 21, sarà impegnata sul campo del Maccabi Haifa.

Qui Roma

De Rossi e De Zerbi, nemici per una sera. Anzi due, ma solo sul rettangolo di gioco. Ma il Brighton «non è soltanto De Zerbi», tiene a precisare il tecnico romanista in conferenza stampa. «Hanno tanti buoni giocatori. E nonostante non siano abituati a certi palcoscenici, in questi casi ci si aggrappa al campo e loro questo lo sanno fare bene». Ecco allora che l'esperienza europea della Roma c'è, ma secondo De Rossi, non inciderà così tanto. «Quel gap con noi lo colmeranno con la conoscenza tattica», spiega l'ex capitano. «Noi dovremo mettere intensità per portare a casa la vittoria. Non possiamo pensare che ci regalino il passaggio o che si spaventino dello stadio perché è vero che delle volte prendono delle imbarcate come con il Luton, ma sono anche gli stessi che mettono City e Liverpool nella propria metà campo».

Qui Milan

«È arrivato, sta arrivando, il momento decisivo della stagione e siamo pronti ad affrontarlo». Pioli non si nasconde, ora non si può più sbagliare e lo sa bene l’allenatore rossonero. Il Milan deve mettere una base solida per il passaggio del turno a San Siro e poi assicurarlo la settimana prossima nella sfida di ritorno. «Noi dobbiamo pensare di poter vincere l'Europa League», afferma il tecnico del Milan, «ma bisogna essere bravi a superare questo turno. Non è nella mentalità giusta pensare troppo avanti. Ma dentro di noi abbiamo la consapevolezza e l'entusiasmo di poter arrivare fino in fondo». Sull’avversario: «Hanno attaccanti fisici e veloci. Giocano con tanta energia. È un avversario da affrontare con molto rispetto e molta concentrazione».

Qui Fiorentina

Per i viola sarà importante l’andata di oggi in Israele in vista del ritorno a Firenze. «Dobbiamo avere il giusto approccio, vogliamo il passaggio del turno e vogliamo arrivare sino in fondo», ha detto il tecnico dei gigliati Italiano.

