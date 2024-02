De Rossi soddisfatto: «Noi superiori» 

Roma. Daniele de Rossi gongola a fine gara e si gode il terzo successo nei tre confronti che l’hanno visto guidare la Roma dalla panchina. Un trittico perfetto in vista del test più importante e difficile: lo scontro all’Olimpico sabato (alle 18) contro la capolista Inter, vera prova del 9 per la bandiera giallorossa divenuta allenatore della sua squadra del cuore. E come avvicinarsi meglio allo scontro se non vincendo in scioltezza la gara col Cagliari? «Siamo più forti, abbiamo fatto quel che dovevamo», il commento del tecnico dopo la partita, «ma ci sono tante cose sulle quali dobbiamo migliorare».

Il clima del dopo Mourinho sembra molto più disteso, non si sono più viste le reazioni smodate tipiche della gestione del portoghese. «Ma nessun paragone», sottolinea subito De Rossi, che preferisce parlare dello sviluppo di una gara subito in discesa grazie al gol del vantaggio arrivato dopo 2’: «Siamo stati bravi a gestire la palla e a occupare gli spazi in profondità. L’idea era andare velocemente al limite dell’area e poi concludere, abbiamo le qualità sufficienti per non perdere tempo con le combinazioni strette. Mentre su altre cose dobbiamo migliorare». La Roma dal suo arrivo è passata dal nono al quinto posto «ma io guardo solo ai punti fatti e alle cose belle fatte dai ragazzi. Per la classifica ora è presto, ci sono tante altre partite. Ai giocatori ho spiegato che da una situazione negativa ci si tira fuori tutti insieme senza facili vie di uscita. Ho sempre vissuto momenti negativi a Roma, quasi ogni anno, e ne sono sempre uscito. E poi questa è una squadra forte, con giocatori forti».

