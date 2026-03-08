De Rossi sgambetta la Roma 

Genoa 2

Roma 1

Genoa (3-5-2) : Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson (34' st Martin), Masini, Messias (19' st Malinovskyi), Frendrup, Sabelli, Ekhator (19' st Colombo), Ekuban (30' st Vitinha). In panchina Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gekaj. Allenatore De Rossi.

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini (39' st Ziolkowski), Ndicka, Celik (39' st Vaz), Rensch (24' st Ghilardi), Koné, Pisilli, Tsimikas, Venturino (1' st Cristante), Pellegrini (11' st El Aynaoui), Malen. In panchina De Marzi, Gollini, Angeliño, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel st 7' (r) Messias, 10' Ndicka, 35' Vitinha.

Note : angoli 6 a 3 per la Roma; recupero 2' e 5'; ammoniti Ndicka, Masini, Malen, Cristante per gioco falloso; spettatori 30758.

Genova. Impresa del Genoa che batte per la prima volta in stagione una big e si consolida nella lotta salvezza. Contro la Roma tutto nel secondo tempo con il vantaggio su rigore di Messias, errore di Pellegrini, il pareggio di Ndicka e il gol che vale tre punti di Vitinha da poco subentrato. I giallorossi ora in classifica sono appaiati al Como e hanno la Juve a meno uno.

Primo tempo

Il primo tempo è avaro di emozioni. Genoa e Roma lottano ma non concretizzano. Il primo sussulto arriva al 20' con Malen che prova l'azione personale cercando si sfondare centralmente ma la conclusione viene deviata in angolo. Poco dopo ci prova Messias con Svilar che blocca senza problemi. Al 40' Malen cerca la rovesciata in area ma colpisce Ostigard e viene ammonito. A sfiorare il gol è però il Genoa al 45': cross di Messias da sinistra, Ekuban in spaccata mette però alto sopra la traversa.

Ripresa

A spezzare la monotonia è i Pellegrini che travolge in area Ellertsson al 5'. Rigore che Messias non sbaglia. La gioia per i padroni di casa dura però pochi minuti. Al 10’ la Roma pareggia. Angolo da destra, testa di Mancini e Messias respinge quasi sulla linea. Il pallone arriva a Ndicka che di testa imprime una traiettoria alla sfera imprendibile. Poco dopo va a segno anche Malen ma da posizione irregolare. La squadra di Gasperini sembra crederci di più ma il Genoa ribatte colpo su colpo. Gasperini inserisce anche El Aynaoui e Ghilardini mentre De Rossi risponde con Colombo e Malinovskyi. Proprio Colombo ci prova in rovesciata mentre i giallorossi spingono. De Rossi inserisce anche Vitinha e al 35' il Genoa torna in vantaggio. Filtrante dal limite di Malinovskyi per Masini che va sul fondo e mette in mezzo da sinistra, arriva Vitinha che appoggia in rete con la difesa della Roma quasi immobile. Tornata in svantaggio la squadra di Gasperini si lancia all'assalto ma rischia nel recupero di subire ancora. Svilar salva su Malinovskyi e alla fine il Genoa può festeggiare.

