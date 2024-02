De Rossi, esame di maturità all’Olimpico con la capolista Un test scudetto per Inzaghi 

La marcia trionfale dell'Inter verso lo scudetto cerca di dribblare un ostacolo insidioso, la nuova Roma di De Rossi che l'attende oggi all'Olimpico col solito sold out. Mancheranno le suggestioni incarnate da Mourinho, ma Inzaghi (in tribuna per squalifica) non è per niente tranquillo.

Qui Roma

Una Roma diversa. Questo chiede Daniele De Rossi alla sua squadra che oggi affronta l'Inter. Ma non diversa dalle precedenti tre gare che hanno portato 9 punti, bensì differente rispetto a quella che nel corso della stagione ha vinto un solo scontro diretto: quello col Napoli prima di Natale. Una cosa, però, a differenza del collega che lo ha preceduto tiene a ribadirla: «Non è un problema di testa dei giocatori». La mentalità: «Abbiamo giocatori che hanno vinto la Coppa America al Maracanà - spiega De Rossi - chi ha giocato a Manchester o vinto un Europeo a Wembley contro l'Inghilterra. Quindi non è un problema di testa, altrimenti certi risultati in carriera non li avrebbero raggiunti. Sto cercando di far partire un percorso che non so quanto durerà, ma i giocatori devono capire che siamo una squadra forte». Qualcosa potrebbe cambiare rispetto alla sfida di lunedì al Cagliari. Di certo non Lukaku , ma a centrocampo sì. Su El Shaarawy non risponde e il dubbio è proprio quello: alzare Pellegrini al posto del Faraone, infoltendo il centrocampo con Bove per renderlo più muscolare. Una mossa che sta prendendo piede a Trigoria per creare una gabbia intorno a Calhanoglu, anche se solamente questa mattina De Rossi scioglierà gli ultimi dubbi

Qui Inter

Obiettivo allungare in vetta e mettere pressione alle dirette rivali. L'Inter parte per Roma mettendo nel mirino il potenziale +7 sulla Juventus, che scenderà in campo lunedì sera contro l'Udinese, nell'ultimo big match che gli uomini di Simone Inzaghi disputeranno in trasferta in questa stagione. All'Olimpico di fronte però ci sarà non solo una squadra dal ritrovato entusiasmo dopo l'arrivo di D Rossi in panchina, ma anche un ex dal dente particolarmente avvelenato come Lukaku, che vuole rifarsi dopo la prestazione incolore dell'andata a San Siro. Una trasferta particolarmente insidiosa, quindi, con Inzaghi che dovrà assistere alla gara dalla tribuna dopo il cartellino giallo nella sfida con la Juventus che ha portato alla squalifica per il tecnico. In panchina andrà il fidato vice Farris, In difesa davanti a Sommer ci sarà il terzetto formato da Pavard, Acerbi e Bastoni, Darmian (in vantaggio su Dumfries) e Dimarco sulle fasce con il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo e la coppia Lautaro-Thuram in attacco. Mancherà anche Sensi, fermato dalla febbre prima della partenza per la capitale. Inzaghi potrà così puntare in particolare sulla verve in trasferta di Thuram, quattro gol e e quattro assist lontano da Milano. E Calhanoglu è il miglior regista del campionato.

Le formazioni

Roma (4-3-2-1) : Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino, Cristante, Paredes, Bove, Dybala, Pellegrini, Lukaku. All. De Rossi.

Inter (3-5-2) : Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S.Inzaghi.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

