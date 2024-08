De Rossi: Dybala? Qualcosa c’è, spiegherà lui 

Inizia il campionato della Roma, di scena stasera a Cagliari nella prima giornata della stagione 2024/2025. Ma a tenere banco, a Trigoria, è ancora il mercato. In particolare la situazione legata a Paulo Dybala, che sta valutando una proposta importante dell' Al-Qadsiah, club arabo arrivato ad offrire circa 20 milioni a stagione al giocatore più bonus, continua ad agitare i cuori dei tifosi giallorossi che si sono anche esposti con una scritta apparsa fuori dal centro sportivo romanista che la dice lunga sulla voglia di vedere ancora la Joya a Roma.

Così come i tifosi, però, neanche Daniele De Rossi vuole rinunciare all'argentino, convocato per la trasferta in Sardegna perché «a livello tecnico è un giocatore molto forte. Sappiamo che c'è qualcosa, se ne è parlato ma Paulo sta con noi, sarà convocato. Io ho detto alla società e a lui quello che dovevo dire, come allenatore non posso commentare delle voci», le sue parole in merito all'utilizzo o meno nella gara con i rossoblù, rimarcando però anche come «a Roma niente e nessuno è più importante della Roma». Un concetto già ribadito qualche giorno fa e puntualizzato ancora una volta perché la squadra deve avere la priorità sempre.

L'inizio del campionato a metà agosto, con la necessità di fare punti da subito, obbliga De Rossi a mettere da parte il mercato puntando solo sul campo. Il tecnico ammette: «Vorrei poter dire che quelli che ci sono oggi ci saranno anche il 2 settembre, ma non è così per nessuno. Ho parlato alla squadra e ho chiesto di pensare solo al Cagliari nonostante ci possano essere distrazioni. Ho detto anche a loro che se non se la fossero sentita avrebbero potuto parlarmi». De Rossi, quindi, punta ad iniziare nella maniera opposta alla quale aveva finito, battuto per 2-1 da Nicola allora sulla panchina dell'Empoli e che stavolta, per uno strano gioco del destino, il tecnico romano troverà ancora sulla propria strada.

