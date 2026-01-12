De Rossi ammette: non doveva finire 3-0 

Aveva annunciato “sto studiando il Cagliari”, mettendo in evidenza quanto fatto di buono dalla squadra di Pisacane. E ha dimostrato, Daniele De Rossi, di aver studiato bene. Con quel pressing altissimo fin dal primo minuto che ha impedito al Cagliari di organizzare la sua abituale partenza “dal basso”. Eppure l’allenatore del Genoa non è contentissimo: «Per me le grandi prestazioni durano novanta minuti, dove si sbaglia molto meno di quanto abbiamo fatto noi», dice il tecnico romano, «a volte il peso dei tre punti contro una diretta concorrente ti blocca e devi capace di essere sporco e concreto. Ma la squadra complessivamente ha retto bene il campo».

Nel primo tempo, il suo Genoa ha vacillato: «Come col Pisa, partiamo bene per i primi 15-20 minuti, poi abbassiamo il livello e facciamo errori stupidi», ha sottolineato, «alla squadra all’intervallo ho detto che dovevamo giocare in verticale e alle spalle dei difensori» e l’immagine catturata alla telecamera a bordocampo, con De Rossi che chiede “palla dentro” spiega meglio. «La rete del 2-0 ci ha rasserenati, anche se Leali ha fatto delle parate per tenere il risultato. L’ammissione, molto sportiva: «Non è una partita che doveva finire 3-0 per quello che si è visto in campo, poi siamo stati bravi noi a sigillare il risultato». De Rossi parla di Colombo: «Deve continuare a fare quello che sta facendo e ad avere ambizione ad andare in doppia cifra. Ha tutto per farlo». (red. spo.)

