De Roon-Zaniolo: passa l’Atalanta, Ranieri nei guai 

Roma 0

Atalanta 2

Roma (3-5-2) : Svilar, Mancini, Hummels (29' st El Shaarawy), Ndicka, Celik (27' st Saelemae- kers), Koné, Paredes, Cristante (37' st Zalewski), Angelino, Dybala (37' st Soulé), Dovbyk (17' st Shomurodov). In pan- china Ryan, Marin, Dahl, Ab- dulhamid, Sangaré, Pellegrini, Le Fée, Baldanzi. All.:Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesec- chi, Kossounou (38' st Djim- siti), Hien, Kolasinac, Bella- nova, Ederson, De Roon, Rug- geri (10' st Cuadrado), De Kete- laere (19' st Brescianini), Lo- okman (19' st Zaniolo), Retegui (10' st Samardzic) . In panchina R ui Patricio, Rossi, Palestra, Scalvini, Godfrey, Toloi, Sulemana, Pasalic. All. Gritti.

Arbitro : Guida di Torre A.

Reti : nel st 24' De Roon, 44' Zaniolo.

Roma. All'Atalanta basta il secondo tempo per espugnare l'Olimpico (0-2) e volare al secondo posto in solitaria a un punto dal Napoli. Nella giornata in cui la Juventus pareggia, la Lazio perde e la gara tra Fiorentina e Inter viene sospesa per il malore a Bove, la Dea sfrutta un tiro sporco di De Roon e il gol dell'ex di Zaniolo (che esulta e provoca i suoi ex compagni) per mettere a segno l'ottavo successo consecutivo in serie A. È la sua seconda miglior striscia positiva della storia, la prima risale tra febbraio e luglio 2020, quando le vittorie di fila furono nove, mentre da 16 anni la Roma non perdeva quattro gare consecutive restando così a 13 punti e ad appena una lunghezza dalla zona retrocessione.

Prima della partita, la vicinanza della società giallorossa a Edoardo Bove (i giocatori si sono scaldati con le maglie con scritto “Forza Edo”) e il bentornato a Ranieri, al suo terzo esordio all'Olimpico sulla panchina giallorossa. “Per chi come noi quando questa maglia chiama risponde presente, Mr.Ranieri bentornato tra la tua gente”, recita lo striscione allo stadio.

Primo tempo equilibrato ma né Gasperini (in tribuna), né Ranieri sono soddisfatti. I cambi danno ragione all’atalantino: Cuadrado, Samardzic, Brescianini e Zaniolo danno la spinta alla Dea che passa con tiri deviati di De Roon (da Celik) e del tanto “odiato” Zaniolo (da Mancini). Sabato col Lecce, è quasi uno spareggio per non sprofondare.

