De Muru: no alla Cayenna dietro casa 

Quasi gli stessi reclusi di Milano Opera, oltre il doppio di Rebibbia, a Roma: i 92 detenuti in regime di 41 bis che verranno ospitati nel reparto di massima sicurezza di prossima apertura nel penitenziario di Uta, non fanno dormire sonni tranquilli a cittadini di Capoterra, il centro abitato più vicino al carcere “Ettore Scalas”. I numeri parlano da soli: tolto il penitenziario milanese con suoi 95 detenuti, in Italia non ci sarà alcun reparto detentivo che ospiterà più mafiosi, ‘ndranghetisti o terroristi del carcere di Uta. L’Isola come Cayenna, proprio come accadeva in passato quando era necessario mandare il più lontano possibile i peggiori criminali: la provincia di Cagliari costretta a dover fare i conti con le conseguenze della decisione presa dal ministero della Giustizia.

Vicinanza scomoda

La casa circondariale si trova nel territorio di Uta, ma è nettamente più vicina al centro abitato di Capoterra: ecco perché l’arrivo imminente di quasi cento detenuti speciali impensierisce amministratori comunali e cittadini.

A sollevare il problema in Consiglio comunale è Efisio De Muru, capogruppo del Pd: «La decisione del Ministero di trasferire un numero così cospicuo di detenuti in regime di 41 bis non può che preoccuparci: a pochi chilometri dalle nostre case arriveranno mafiosi e terroristi. Ancora una volta la Sardegna, come accadeva in passato, viene considerata una colonia penale in cui confinare i peggiori malavitosi. Bene ha fatto il senatore Marco Meloni insieme a un collega siciliano a chiedere la riforma della norma che individua nelle isole i luoghi ideali in cui confinare i detenuti speciali, come se il problema dei trasporti potesse impedire di mettere in connessione le reti criminali».

De Muru rimarca la vicinanza del penitenziario Ettore Scalas, con l’abitato di Capoterra: «Condivido la preoccupazione del sindaco di Uta, Giacomo Porcu, ma il carcere è a soli 4 chilometri dal centro di Capoterra, e questa estrema vicinanza non può farci dormire sonni tranquilli, non solo perché un numero così cospicuo di detenuti speciali metterà a dura prova la polizia penitenziaria e gli uffici giudiziari di Cagliari – non dimensionati all’entità dei detenuti speciali in arrivo – ma perché la criminalità potrebbe infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico locale, cosa già accaduta in altre zone d’Italia».

«Il Comune si pronunci»

«Su questo trasferimento – ricorda il consigliere – si è espresso anche il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, che ha spiegato come la Sardegna non possa essere considerata al riparo dagli appetiti delle organizzazioni criminali, e il rischio di infiltrazioni nell’economia locale con 92 detenuti speciali sia elevato. È necessario che anche l’amministrazione comunale di Capoterra faccia sentire la propria voce e si faccia portatrice delle preoccupazioni dei cittadini. Non è accettabile – conclude – che il Governo pensi di risolvere i problemi di sicurezza penitenziaria scaricandoli sull’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA