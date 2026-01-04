De Mévius-canet coppia vincente 

Il belga Guillaume De Mévius (Mini) e lo spagnolo Edgar Canet (Ktm) hanno vinto la prima tappa della Dakar 2026 a Yanbu in Arabia Saudita di 518 km, di cui 305 cronometrati. De Mévius ha concluso con 40” di vantaggio sulla Dacia del qatariota Nasser Al Attiyah. Terzo il pilota privato ceco Martin Prokop (Ford) a quasi un minuto e mezzo di ritardo. Il francese Sébastien Loeb (10° con la sua Dacia) ha perso oltre 3’. Nelle moto il ventenne Edgar Canet, già vincitore del prologo, ha beneficiato della squalifica del botswano Ross Branch (Hero). Doppietta del Red Bull KTM Factory Racing con il campione in carica, l'australiano Daniel Sanders, 2°. Oggi oltre 500 chilometri verso Al Ula, 400 di speciale.

