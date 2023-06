De Marco, niente Cassazione 

I legali di Antonio De Marco, lo studente 23enne condannato all’ergastolo per avere ucciso a Lecce nel 2020 l’arbitro leccese Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta potrebbero non ricorrere in Cassazione. È l’orientamento espresso dallo stesso De Marco nel corso di un colloquio avuto in carcere con i due legali. I termini per depositare il ricorso scadranno il prossimo 25 giugno. Se la condanna all’ergastolo inflitta dai giudici dell’appello, con isolamento diurno per tre anni, non sarà impugnata, diventerebbe definitiva e immediatamente esecutiva.