De Luca: “Sud chiama Nord”, la sfida si sposta in Sardegna  

Taormina dopo Fiumedinisi (il paese d’origine), Santa Teresa di Riva e Messina. La quarta volta con la fascia tricolore di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, movimento «al di fuori dei partiti tradizionali, di ispirazione meridionalista e autonomista», fondato nel 2022. Taormina, una delle eccellenze del turismo italiano, è stata appena “conquistata”. «Una grande soddisfazione. Ho sfiorato il 65% dei consensi», dice il neosindaco con un’euforia che non si è ancora spenta (stasera sarà ospite di Nicola Scano per “Radar”, alle 21 su Videolina). «Contro di me c’era uno schieramento folto e molto agguerrito, da Forza Italia a Fratelli d’Italia a Pd al M5S. Tutti insieme contro De Luca. Ma De Luca ce l’ha fatta». Nella nuova esperienza amministrativa (De Luca è anche deputato all’assemblea regionale) la solita grinta, il carattere sanguigno, la scarsa diplomazia. E un orizzonte politico che ha il sapore della grande sfida, “Sud chiama Nord”.

Come procede il radicamento in Sardegna del suo movimento?

«I contatti proseguono. Le elezioni regionali del prossimo anno rendono più veloce il percorso. Entro metà luglio dobbiamo definire il Patto di Taormina. Ho assunto questo impegno: se fossi stato eletto, avrei convocato a Taormina l’assemblea del movimento per chiudere la fase programmatica. Così sarà. Tutte le forze politiche presenti sottoscriveranno un patto. Ci saranno rappresentanti di forze politiche in arrivo dalla Sardegna. Il quadro è in evoluzione e si tratta di situazioni molto interessanti e sorprendenti. Ma non le posso dire di più per non condizionare il buon esito del confronto che è in una fase cruciale. In campo liste civiche, con un’impronta autonomista, nate in Sardegna, già rappresentate in Consiglio regionale. Sono convinto che lo schieramento sia in grado di raggiungere senza problemi il 4% a livello nazionale. Verrò nella vostra Isola alla fine del prossimo mese di luglio».

Sardegna e Sicilia affrontano disagi e condizioni di svantaggio per la loro posizione geografica. Ma possono fare una battaglia comune per far valere il principio di insularità inserito nella Costituzione?

«Un’alleanza è indispensabile. Penso al trasporto aereo. Nella mia Sicilia la situazione è molto grave. Per il volo Catania-Roma ho speso nei giorni scorsi 450 euro. È un diritto delle nostre isole avere condizioni migliori. Un sacrosanto diritto che dobbiamo far valere. È un tema comune. E lo Stato deve far fronte a queste situazioni di svantaggio con finanziamenti stabili come prevede la Costituzione. Non si può continuare a ragionare in questo modo: se ci sono soldi, vi aiutiamo».

A Taormina, intanto, dopo l’elezione ha preso di mira la gestione del Teatro Antico, tassello fondamentale dell’offerta turistica.

«Il Comune rivendica un ruolo. Ho subito fatto presente che ero pronto a emettere un’ordinanza per impedire l’accesso al teatro. La strada che porta al monumento è di proprietà comunale».

Che cosa vuole ottenere?

«Ogni grande evento che si organizza al Teatro Antico ha un giro economico non indifferente con 4.500 biglietti venduti e un incasso di 400-500 mila euro ogni sera. Il comune deve sostenere spese ingenti per garantire l’ordine pubblico. Tutto questo senza incassare un euro. Non ci sto. Taormina è in una situazione di dissesto perché chi mi ha preceduto ha consentito cose del genere. Ho convocato l’organismo di gestione per denunciare l’anomalia e trovare un’immediata soluzione».

Ha avviato anche un’offensiva contro l’evasione fiscale.

«L’80% dei contribuenti paga regolarmente i tributi, il 20% che non paga è costituito da grandi evasori e la massa della loro evasione supera il 70% del valore complessivo. Secondo una prima stima, a Taormina mancano all’appello ogni anno circa 20 milioni di euro di entrate tributarie. Per primi, gli amministratori comunali devono dare l’esempio. Li ho dato tre giorni di tempo per presentare una certificazione che attestasse i pagamenti regolari. Ora ho appena firmato una nota indirizzata a tutti i dipendenti del Comune e della partecipare per avere entro 15 giorni anche da loro stessa attestazione. Per gli inadempienti siamo pronti ad adottare le misure necessarie. Poi verificheremo le posizioni di tutti i soggetti che hanno rapporti, per lavori e consulenze, con il comune. Ma si potrebbe trovare un rimedio a questa assurda situazione».

Quale?

«Una banca dati unica. Sarebbe sufficiente incrociare i dati catastali a disposizione e quelli che riguardano utenze energetiche e idriche. Da questi tre elementi si può ricavare il parametro per calcolare il tasso di evasione e il gettito mancante. Allo stesso modo possiamo capire il mancato gettito per le altre tipologie di tributi: rifiuti, concessione suolo pubblico, passi carrabili. Così è possibile far emergere i cosiddetti “contribuenti fantasma”».

Con il Pnrr molti Comuni sono in difficoltà.

«È inutile pensare di fare 13 senza giocare la schedina. Bisogna mettere a punto i progetti strategici e poi individuare i finanziamenti, ma molti Comuni non sono preparati. È anche vero che qualcuno ha pensato di attuare il Pnrr con un certo cronoprogramma, dimenticando che la pubblica amministrazione italiana ha tempi biblici. Penso all’iter per la valutazione di impatto ambientale. Si poteva semplificare, come succede per una legge obiettivo, l’iter burocratico».

Quale modello turistico per i Comuni?

«Occorre puntare sulla certificazione di qualità urbana per entrare in un circuito turistico d’eccellenza. Ma tutto questo richiede un innalzamento del livello dei servizi. Non basta quello che il buon Dio ci ha concesso. La concorrenza è spietata. Dobbiamo puntare sulla competitività dei servizi urbani. In questa strada, purtroppo, molti comuni arrancano, compresa Taormina che ha un milione e 200 mila presenze all’anno. Ma non è più possibile pensare di poter vivere di rendita».

RIPRODUZIONE RISERVATA