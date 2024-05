De Luca: quel prete pare Pippo Baudo 

Per il governatore della Campania il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta ai clan, è il «Pippo Baudo dell’area Nord con relativa frangetta». L’attacco di Vincenzo De Luca nasce dalla presenza del sacerdote tra gi ospiti dell’iniziativa sul premierato di mercoledì a Roma. Parole che la premier Giorgia Meloni interpreta come un «segnale spaventoso» perché «deridono un uomo che cerca di combattere la camorra e dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come De Luca non sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo».

De Luca suggerisce a Meloni di preoccuparsi dei Fondi di coesione e non «delle fanfaluche», don Patriciello «non ha il monopolio della lotta alla camorra». Mite ma dura la replica del sacerdote, che si dice «addolorato» e sicuro di non meritare questa «pugnalata al cuore». E chiedendo le scuse di De Luca, gli ricorda: «Tirare in ballo me in questo momento - sono sotto scorta perché i camorristi mi hanno messo una bomba - significa mettere a repentaglio la mia vita perché dice ai camorristi: “Avete fatto bene” e questo mi preoccupa, sono parole del tutto fuori luogo».E con lui si schierano i ministri Valditara, Sangiuliano, Lollobrigida, Salvini, la presidente dell’Antimafia Colosimo e numerosi parlamentari.

