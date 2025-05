De Luca punge Pd e M5S: «No ai ciucci» 

«I ciucci non possono dirigere una regione come la Campania. Non siamo tutti uguali». Vincenzo De Luca sceglie il giuramento di Ippocrate dei nuovi medici per lanciare l’ennesimo affondo contro la sua coalizione, i cui esponenti vengono paragonati a degli asinelli. Esclusa dalla Consulta la possibilità di un suo terzo mandato, il presidente non accetta l’idea che i progressisti possano accordarsi per candidare un nome a lui non gradito. Come quello del Cinquestelle Roberto Fico, che appare invece in pole position.

Centrosinistra allargato

Non a caso replica prontamente da Roma Giuseppe Conte: «Noi del Movimento stiamo dando una grossa mano per un programma che sia assolutamente in linea con i bisogni dei cittadini campani. Dopo si sceglierà l’interprete e saranno i territori a farlo. Ma intendo dire tutti i territori, non sarà una singola persona a scegliere». Negli accordi nazionali con il Pd è stato stabilito che il candidato alla guida della Campania sia del Movimento, e non risulta si siano mai svolti colloqui tra l’attuale governatore e Conte o la stessa Elly Schlein. L’eurodeputato Sandro Ruotolo, della segreteria dem, aggiunge: «Io ciucci non ne vedo. Noi siamo pronti a costruire il futuro. Il partito è pronto, lavoriamo per confermare il centrosinistra, stavolta allargato. E ricordo a De Luca che il nostro avversario si chiama Meloni».

Gli insulti

Anche il centrodestra attacca il governatore: «La Campania non è il suo feudo». A più di un mese dalla sentenza che ha cancellato l’ipotesi di un De Luca ter, il clima tra il presidente e il centrosinistra non migliora. Si moltiplicano le uscite sul territorio di Fico, spesso con esponenti del Pd e soprattutto col sindaco Gaetano Manfredi, punto di riferimento per la sua esperienza a Napoli all’insegna del campo largo. Un attivismo che De Luca non gradisce: prima della sortita sui ciucci aveva ribadito che non intende lasciare Palazzo Santa Lucia a «politici politicanti», «molluschi» e «analfabeti». «Probabilmente - ha detto ai giovani medici - nelle prossime settimane vedrete un po’ di parapiglia. Abbiamo sputato l’anima per ritrovare dignità, mi devono uccidere se vogliono far precipitare nuovamente la Campania nella palude in cui era quando abbiamo iniziato il nostro lavoro». De Luca vorrebbe insomma la garanzia di un candidato a lui gradito, come il suo vice Fulvio Bonavitacola o l’assessora Lucia Fortini, nomi che Pd e M5S non considerano.

