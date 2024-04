De Luca: guiderò gli autonomisti 

Umberto Bossi sceglie Gemonio e i 40 anni della festa della Lega per provare a dare la spallata a Matteo Salvini: «Alla Lega serve un nuovo leader». L’ex senatùr non le manda a dire: «Salvini ha preso la sua strada, ciascuno prende la sua strada, ci vuole un po' di testa. La Lega di allora era radicata nella base popolare, in consiglio a Varese si parlava in dialetto. Se le radici sono forti, è difficile che si fermino. Sicuramente abbiamo fatto un grande sforzo, era un mondo diverso, c'era necessità di nuovo e chiunque avesse intuito politico l'avrebbe capito. Lì siamo nati noi. Ora serve un'altra spallata per cambiare le cose, la Lega deve essere uno sprone». E se il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa difende il vicepremier («Senza di lui non esisterebbe più la Lega»), dalla Sicilia Cateno De Luca, fondatore di Sud chiama Nord, elogia le parole di Bossi e avanza la sua leadership dell’area autonomista: «Io sono il leader più autonomista che oggi possa esserci in Italia. Salvini è il passato, io il presente».

RIPRODUZIONE RISERVATA