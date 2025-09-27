De Luca azzera il concorso Asl: «Quiz datati e posti venduti» 

Napoli. Cosa c’è dietro la cancellazione improvvisa di un imminente concorso per 1.274 posti da operatore socio sanitario nelle Asl Napoli 1 e Salerno , con oltre 25mila candidati in lizza? Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che è stato rinviato a data da definirsi per «ragioni di trasparenza» dopo le voci di «compravendita dei posti». Il concorso era stato indetto nel dicembre 2024, il termine per la presentazione delle domande era il 12 gennaio 2025 e le prove erano previste per il 22, 24, 25 e 26 settembre. Spiegando di aver «verificato le anomalie», De Luca assicura che la selezione «andrà avanti» ma con procedure e criteri di massima trasparenza. Tra le polemiche di forse politiche e sindacali, il governatore De Luca ha chiarito che la società incaricata di preparare i quiz «lo aveva fatto una settimana prima della prova, mettendo così a rischio la regolarità e la trasparenza. I nuovi quiz dovranno essere definiti il giorno prima del concorso e la busta dovrà essere consegnata ai carabinieri e alla Guardia di Finanza per essere aperta la mattina del concorso». Il presidente ha addirittura accennato a un tariffario, con posti venduti a dieci o quindicimila euro. «Finché ci sto io - ha aggiunto De Luca - porcherie clientelari non se ne fanno».

