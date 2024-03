De Luca arruola il Capitano Ultimo 

Nuovi tasselli si aggiungono al puzzle di alleanze che il sindaco di Taormina Cateno De Luca sta mettendo insieme in vista delle Europee. Ad aderire al progetto del “Fronte della Libertà” stavolta sono il “Capitano Ultimo”, al secolo Sergio De Caprio e lo storico sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

In un'affollata conferenza stampa a Montecitorio, l'ex ufficiale dei Ros che arrestò Totò Riina ha mostrato il suo simbolo: un cerchio diviso in due, con una parte bianca e una nera dove troneggia il suo nome di battaglia: “Capitano Ultimo”. De Luca lo elogia come «simbolo della lotta che intendiamo fare alla mafia», e attacca Matteo Renzi, (che nel giro di qualche ora annuncia querela). «Lui cerca di fare l'accordo con uno come Totò Cuffaro», dichiara, «e noi invece ci alleiamo con il Capitano Ultimo, questa è la differenza». Queste parole fanno pensare che De Caprio possa essere candidato nella circoscrizione che unisce Sicilia e Sardegna.

Dice sì a Cateno De Luca, dopo l'ex Guardasigilli leghista Roberto Castelli, anche un altro ex Carroccio: Vito Comencini. «Si compie la profezia del Sud che chiama e del Nord che risponde», dice il sindaco di Taormina, «ne ho parlato con Umberto Bossi l'ultima volta che ci siamo visti. Sono sempre stato affascinato dalla vera Lega, non da quella di “Matteo Verdini”». Nel logo che mostra alla stampa restano 2 cerchi vuoti: «Il 4 aprile faremo un'altra conferenza stampa, ci saranno sorprese». Sabato sarà a Milano per una manifestazione dal titolo "Roma ladrona", poi farà «una spedizione dei Mille» al contrario: «Partiremo il 5 maggio dalla Sicilia per sbarcare in altre regioni verso il Nord.

Antoci capolista M5S

Intanto, il leader del M5S Giuseppe Conte ha annunciato che capolista nella circoscrizione Isole sarà Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della fondazione Caponnetto. «La nostra comunità si rafforza, e si rafforza la nostra battaglia contro le mafie. Appoggiate la nostra battaglia e noi non vi deluderemo».

«Con questa candidatura - ha commentato il senatore Ettore Licheri, coordinatore regionale del M5S in Sardegna - il Movimento conferma di essere l'avanguardia della lotta alle mafie e a ogni forma di crimine organizzato».

