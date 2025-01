De Luca all’attacco: «Il Governo ha paura di me e degli elettori» 

Non molla Vincenzo De Luca. Poche ore dopo la decisione del Governo di impugnare la legge della Campania sul terzo mandato e di ricorrere alla Corte Costituzionale, si presenta in una conferenza stampa gremita. Cita Parmenide, Montale, Ignazio Silone. Alle sue spalle piazza chiari slogan. E a muso duro attacca il Governo: «Ha paura di me e degli elettori». Poi, ribadisce: «La mia posizione non cambia e non cambierà». E dunque lui, alle prossime regionali, si candiderà eccome.

La decisione del Governo la bolla subito come contra personam . E chiama in causa il Veneto, il Piemonte, le Marche. «Perché le loro leggi non sono state impugnate? In questo Paese la legge è uguale per tutti tranne che per me?», dice, «in Veneto il terzo mandato è in corso, in Piemonte si va quasi al quarto mandato. Sulle Marche nemmeno si è intervenuti. E allora? Qui in Campania il Consiglio regionale con grande responsabilità non ha approvato una legge per De Luca ma una legge per recepire il secondo mandato in modo da continuare il lavoro che abbiamo in corso. È vergognoso come sia stato calpestato il principio costituzionale della legge uguale per tutti».

Dietro la decisione del Governo, per De Luca, c'è solo questo: «Hanno paura». E cita papa Wojtyla: «Hanno forse paura di De Luca, degli elettori. Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati».

Poi ironizza sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Provo un sentimento di grande orgoglio per l’attenzione che mi è stata dedicata, pensate, dal presidente del Consiglio. In questo quadro di guerre e tormenti si è trovato il tempo per interessarsi della legge della Campania. È un motivo di orgoglio, il presidente che ha familiarità con i potenti del mondo, Trump, Musk...».

