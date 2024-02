De Luca ai liceali: democrazia a rischio 

NAPOLI. Nel giorno in cui parla agli studenti di «democrazia a rischio», Vincenzo De Luca incassa al Tar una vittoria sul Fondo coesione e sviluppo, una delle questioni al centro della manifestazione di Roma. I giudici amministrativi ha accolto il ricorso della Regione contro il ministero per le Politiche di Coesione, dando 45 giorni di tempo per definire l’istruttoria e predisporre lo schema di accordo da sottoscrivere con la Regione, «riservandosi la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di elusione del termine stabilito».

Intanto il governatore campano torna a picconare il governo, evocando il rischio democrazia. «Siamo in un Paese - dice in un liceo salernitano - nel quale la libertà costa. Senza uomini e donne libere, la democrazia non vive. Oggi noi stiamo entrando in un clima di indifferenza; davvero è a rischio la democrazia. State attenti».

