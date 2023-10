Rottura fra Cateno De Luca e Matteo Renzi dopo che la senatrice Dafne Musolino ha lasciato “Sud chiama Nord” per passare a v. De Luca ha lasciato il Centro, a cui stava lavorando con Renzi, avvisando: «Se pensa di ricattarmi portandosi via un parlamentare, allora non ha capito bene chi sono. Matteo “stai sereno”: le Europee si avvicinano».