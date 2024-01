De Laurentiis scatenato: dopo Traoré, ecco Ngonge 

I colpi a sorpresa, come ogni anno, arriveranno in chiusura della sessione di calciomercato a fine mese ma, intanto, spetta al Napoli il ruolo da protagonista: Ngonge, attaccante belga proveniente dal Verona, si è sottoposto alle visite mediche di rito e già oggi potrebbe raggiungere Mazzarri in Arabia Saudita per conoscere i nuovi compagni di squadra. Un nuovo rinforzo, costato 20 milioni di euro, per il Napoli dopo l'ingaggio dell'ivoriano Traoré.

Le altre operazioni

Tra le big il Milan continua ad essere sulle tracce di Buongiorno per rinforzare la difesa ma il Torino per il centrale chiede ben 40 milioni: i rossoneri potrebbero mettere sul piatto l'attaccante Colombo che ora è in prestito al Monza più un conguaglio economico. La trattativa, seppur a rilento, va comunque avanti. Il Bologna si rinforza con l'arrivo del difensore Ilic dal Partizan Belgrado per 4,5 milioni. Molto attiva la Fiorentina: i viola sarebbero interessati al giovanissimo attaccante Sanchez del Betis Siviglia e al centrocampista Handel del Vitoria Guimaraes. Per fare spazio ad un nuovo acquisto andrebbe sfoltito l'organico. In partenza viene dato il croato Brekalo sul quale ci sono diversi club, anche la Salernitana. I campani (freschi di nomina di Gianni Petrucci alla vicepresidenza), intanto, dopo aver ufficializzato Pierozzi dalla Viola, Basic dalla Lazio e Zanoli dal Napoli stanno provando a convincere uno tra l'ex campione del mondo Boateng, 35 anni, e il greco Manolas (32 anni) a raggiungere Salerno.

