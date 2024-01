De Laurentiis rischia il processo 

Rischia di finire a processo per falso in bilancio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: la procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sull'acquisto di Victor Osimhen e ha notificato l'avviso di chiusura indagini al patron azzurro. Un procedimento nato a Napoli e arrivato nella capitale per competenza territoriale, dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm napoletani, che riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto del bomber nigeriano nel 2020 dalla squadra francese del Lille per una cifra che superava i 71 milioni di euro. L'inchiesta non riguarda però solo De Laurentiis. Anche la società Calcio Napoli risulta coinvolta tanto che la notifica del 415 bis è stata inviata anche agli altri indagati, i membri del Cda in carica all'epoca dei fatti.

Sull'operazione Osimhen aveva infatti avviato accertamenti anche la giustizia sportiva. Nell'aprile del 2022 è arrivato, però, il proscioglimento nei confronti di tutti. L'avvio del procedimento che da Napoli è poi approdato a Roma risale invece al giugno del 2022, quando i militari della Guardia di Finanza perquisirono la sede della FilmAuro a Roma e quella di Castelvolturno, quartier generale del Napoli. L'obiettivo era acquisire la documentazione relativa alla compravendita di Osimhen e di altri 4 calciatori (il portiere Orestīs Karnezīs e i tre "azzurrini" Liguori, Manzi e Palmieri) questi ultimi valutati impropriamente secondo la Gdf, venti milioni di euro.

