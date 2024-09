De Laurentiis: lo show è appena iniziato  

Napoli. Sono passati ormai 20 anni da quando Aurelio De Laurentiis acquistò il titolo del Calcio Napoli dal curatore fallimentare, ma il presidente non mostra alcun segno di stanchezza, anzi rilancia e con una sorta di lettera aperta ai tifosi, un manifesto programmatico, promette di andare avanti a lungo, con nuove iniziative e ricchi programmi di sviluppo. L'occasione per fare il punto della situazione gliela offre la presentazione della partnership con Acqua Sorgesana, per le prossime tre stagioni sportive sul retro delle magliette. De Laurentiis legge e in alcuni momenti si commuove parlando del lungo impegno della sua famiglia per la società, per la squadra e per la città di Napoli. «Puntiamo - spiega il presidente - a un processo di ulteriore internazionalizzazione del club, il Napoli ha una base di tifosi potenziali molto alta, stiamo per lanciare progetti chiave, davanti a noi vedo un futuro ricco di sfide e di opportunità da cogliere, abbiamo la vetrina del nostro centenario e siamo pronti a stupirvi con effetti speciali».

Solidità

«Lo spettacolo è appena cominciato, il Napoli non indietreggerà mai al cospetto di comportamenti ostili e predatori da parte di interessi privati», sottolinea il presidente, «il nostro più grande orgoglio è stato quello di vincere rispettando le regole e le persone, il mio primo obiettivo 20 anni fa era quello di rilanciare Napoli attraverso il calcio». «Si è sempre detto - osserva il presidente - che Napoli è un club di passaggio per i calciatori: falso! Oggi il Napoli non lancia solo campioni, ma è anche un loro punto di arrivo, campioni affermati vogliono giocare del Napoli, uno dei migliori allenatori ha voluto allenare il Napoli». Ancora: «Il Napoli ha speso 150 milioni di euro nel mercato estivo. L'altro anno abbiamo sbagliato ma non abbiamo speso poco, 150 milioni sono alla base di una valutazione di cambiamento totale, se bisogna ripartire da zero, significa rifondare e anche investire, è stato possibile grazie ad un modello di sostenibilità portato avanti dal 2004 ad oggi».

Dal campo

Il Napoli, nonostante la falsa partenza di Verona, si è ripreso immediatamente centrando due vittorie consecutive. Antonio Conte ha abbracciato, tra gli altri, il figlio prediletto Romelu Lukaku, McTominay e Gilmour: l'ex ct dell'Italia è consapevole che l'impresa non sarà facile ma se c'è qualcuno che ama le missioni impossibili quello è il tecnico salentino. Ieri sera lunga seduta a Castelvolturno, terminata intorno alle 19.30: la diretta di SkySport ha messo in evidenza le urla che giungevano fino all’esterno di Conte, impegnato a “insegnare” il suo calcio soprattutto agli ultimi arrivati.

Ancora complesso parlare di formazione per la sfida della Domus di domenica sera, ma la certezza di avere tutti i titolari a disposizione – prima volta in questa stagione – crea a Conte solo problemi di abbondanza. Dal doppio impegno della nostra nazionale, rientrano decisamente carichi gli azzurri napoletani Meret, Buongiorno, Raspadori e Di Lorenzo.

