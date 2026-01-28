De Laurentiis e gli Artissunch  ad Arzachena 

Storia di una donna in crisi: ovvero “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame, con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch (che firma anche la regia) e con Lorenzo Artissunch sbarca in Sardegna e fa il suo debutto isolano questa sera, alle 21, all’Auditorium multidisciplinare di Arzachena.

Prossime tappe domani, alle 20.30, all’Auditorium Comunale di Dorgali, sabato 31 gennaio (alle 20.30) al Teatro Centrale di Carbonia e domenica 1 febbraio, alle 21, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale sotto le insegne della Stagione di Prosa 2025-2026 organizzata dal Cedac Sardegna.

Le mmusiche sono della Banda Osiris, la produzione Synergie Arte Teatro, per una commedia brillante incentrata sulla figura di Giulia, una manager pubblicitaria che, dopo la separazione dal marito, abita da sola, circondata da una serie di apparecchi elettronici, compresa l'attrezzatura necessaria per realizzare i suoi filmati promozionali. Una pièce tragicomica che riflette le contraddizioni di una società che propone modelli femminili ideali e irraggiungibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA