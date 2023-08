De Giovanni: «In Sardegna ritrovo il mio equilibrio interno» 

«In Sardegna vengo molto volentieri perché sono innamorato dell’Isola che per me è una nazione. Ha delle specificità, delle realtà culturali proprie che esercitano su di me un fascino enorme. Ogni volta che arrivo sono eccitato, curioso e incantato. Penso che la Sardegna, dal punto di vista paesaggistico sia la regione più interessante d’Italia. Al di là del fatto territoriale è molto affascinante, perché non ha bisogno di niente: è autoctona. Quando sono qui noto un equilibrio interno che non trovo altrove. Nell’isola, in Gallura, ho ambientato parte di uno dei romanzi di Sara, il mio ex agente segreto che ritorna anche in questo nuovo thriller», parola di Maurizio De Giovanni che non a caso da questa settimana è in tour nell’Isola con il suo nuovo lavoro “Sorelle – Una storia di Sara”, edito Rizzoli.

L’autore partenopeo sarà questo domani a Iglesias (chiostro di San Francesco alle 21.30) per il Festival LiberEvento, domenica prossima a Sant’Antioco (al Museo archeologico Barreca alle 19.30) per Iklos, lunedì 21 agosto incontrerà i lettori di Porto Cervo (all’Hotel delle Rose, alle 19.30) per la rassegna Voci e Storie, infine martedì 22 sarà a Cannigione (in piazza della Chiesa, alle 21.30) per Liberamente Me.

De Giovanni, quali sono le sue conoscenze dei servizi segreti, visto che ne racconta particolari che non mi sembrano inventati?

«Faccio delle ricerche e in questo caso non posso dire molto di più. Ho delle riservatezze da mantenere dato l’argomento. Diciamo che trovo delle informazioni, soprattutto sul cambiamento delle attività com’erano trent’anni fa e adesso».

Sullo sfondo del nuovo romanzo i traffici di rifiuti tossici coperti da una serie d’intrallazzi politici. Come possono accadere simili orrori?

«Queste cose, che sono accadute (e speriamo non accadono più, ma probabilmente accadono ancora), si riversano inevitabilmente su tutti noi. Non c’è nulla di questi eventi dai quali possiamo sentirci esenti, liberi, non toccati: è una cosa che ci tocca fisicamente, moralmente ed eticamente. Nella serie di Sara, più che nelle altre serie dei miei libri, credo di portare avanti anche un discorso politico (anche se per politico non intendo partitico o i precise fazioni, ma politico nel senso di comune interesse), necessario per capire il nostro tempo».

Nell’ambito del romanzo personaggi come il Giardiniere, l’Avvocato e il Dottore evocano figure note che agiscono indisturbate. Hanno riferimenti reali questi personaggi?

«Sono personaggi, soprattutto il Giardiniere, che agiscono dietro le quinte. Di un certo potente ha la riservatezza e non appare sulla scena; di un altro ha la freddezza del ragionamento. Sono tutti esponenti dell’Italia che conta, gente che forse usufruisce di molte protezioni. Credo che il grande potere economico abbia bisogno di un bozzolo che ne attutisca i contatti con le istituzioni. È probabile che abbiano avuto o abbiano infiltrazioni nei piani alti perché non si può svolgere un certo tipo di attività impunemente senza controllo. La corruzione nelle migliori delle ipotesi c’è e credo sia evidente. Ci si augura che i controlli siano superpartes e impediscano il persistere di poteri incontrollabili».

Nell’affare narrato nel romanzo è coinvolta anche la Chiesa con un suo altissimo prelato: una deriva occasionale di qualche uomo del clero?

«Anche i religiosi sono persone di potere e non è possibile immaginarli esterni alla facoltà di esercitarlo, perché occupano ruoli chiave, ed essendo anche loro uomini, come tali sono imperfetti. Non credo che nessuna istituzione possa essere esente dall’imperfezione degli esseri umani. Mi serviva un luogo riservato, un luogo protetto, e quale più di un monastero adibito ad ospedale privato (e mi serviva un religioso per accedere) poteva essere adatto allo scopo. Penso, inoltre, che una mente come quella del Giardiniere non possa prevedere ruoli di mancata influenza».

