de cenco e demarcus non bastano la gelbison recupera l’uri tre volte 

Atletico Uri 3

Gelbison 3

Atletico Uri (4-3-3) : Bartoletto; Anedda, Rosseti, Piacente, Fadda (25’ st Jah); Fiorelli (28’ st Animobono), Scanu (43’ st Pisano), Melis, Cicarevic (33’ st Tognoni), De Cenco, Demarcus. In panchina Cherchi, Ravot, Tuveri, Piga, Basciu. Allenatore Massimiliano Paba.

Gelbison (3-4-3) : Apsist, Aprile (22’ st Setola), Gallo, Casella; Sognog (22’ st Accetta), Pitarresi (46’ st Manzo), Salzano, Coscia; Oliveira, Croce (22’ st Liurni), Golfo (18’ st Kosovan). In panchina Colella, Fontanella, De Pasquale, Bunjaia. Allenatore Domenico Giampà.

Arbitro : Francesco Martini di Valdarno.

Reti : pt 18’e 48’ De Cenco, 25’ Pitarresi; st 7’ Oliveira, 20’ Demarcus, 32’ Kosovan.

Note : espulsi Piga (A) e Coscia (G), ammoniti Fiorelli, Piacente, Melis e Scanu (A), Apsist (G).



Uri. Al Ninetto Martinez finisce 3-3 tra Atletico Uri e Gelbison. Padroni di casa in vantaggio al 18’ con De Cenco, che incorna su cross dall’out mancino di Fadda. Pareggio per la vicecapolista sei minuti dopo con Pitarresi, sempre di testa. Al 34’ Piga viene espulso dalla panchina per proteste. Prima del riposo, Uri avanti: cross basso dalla destra di Scanu e De Cenco anticipa tutti.

Al 52’ Oliveira si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca un traversone dalla sinistra di Coscia. Poco dopo lo stesso Coscia riceve il secondo giallo. L’Atletico ne approfitta con Demarcus, che devia in rete un cross basso di Cicarevic. Il Gelbison trova il pari con Kosovan, che al 77’ risolve un batti e ribatti in area.



RIPRODUZIONE RISERVATA