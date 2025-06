De Cataldo a Cagliari con i detective Spinori e Orrù «E “Romanzo criminale” presto sarà un’opera lirica» 

Prende il via oggi al bastione di Saint Remy l’edizione numero 23 del Marina Caffè Noir il più vecchio festival letterario della Sardegna. Ad aprire gli incontri cagliaritani sarà Guillermo Arriga e a seguire una delle voci più blasonate della letteratura di genere, Giancarlo De Cataldo. L’ex magistrato, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo accompagnerà stasera alle 20 Andrea Staid in “Dare forme al mondo” mentre domenica presenterà il nuovo episodio della saga del detective Spinori (“Un cadavere in cucina” Einaudi) alle 19 con Alberto Ibba. Un romanzo che vede tra le protagoniste una maga del computer sarda Gavina Orrù.

Richiamato a Roma per un fattaccio il pm melomane Manrico Spinori, s’intrufola stavolta nelle cucine di un esclusivo ristorante della capitale dove una ricetta sbagliata ha creato grande clamore, malumori e malesseri. Tra le pietanze servite a base di funghi, firmate da chef stellati, era stato usato per errore un fungo allucinogeno, la Psilocybe semilanceata. Tutti smaniavano compreso un compassato colonnello dell’esercito, Micheli Vladimiro a tavola in compagnia di un ignoto russo. E il colonnello due giorni dopo il fattaccio muore.

De Cataldo, prima di addentarci nel romanzo ma è “Romanzo criminale” il suo best seller, sta diventando un’opera lirica?

«Ci sta lavorando il maestro Nicola Piovani. Lui fa la musica io ho scritto il libretto. Sono molto emozionato per questa nuova avventura».

Veniamo a “Un cadavere in cucina”, che mondo è quello dei grandi cuochi osannati come star?

«Un giovane amico che ha intrapreso questa strada mi ha raccontato un po’ di cose. Ovviamente ho esagerato trattandosi di un romanzo e racconto queste cucine in modo allucinante. Ma tutti gli chef con i quali ho parlato, mi hanno detto che nella cucina è fondamentale l’ordine: ognuno deve stare al suo posto e sapere esattamente cosa deve fare. Quest’idea dà un po’ la sensazione della caserma, del grado, che è stato anche enfatizzato dai talent televisivi e mi ha un po’ fatto sorridere, perché mi è sembrata una metafora di questo nostro mondo che si avvia ad una militarizzazione sempre più convinta. Ci sono degli odi che esplodono, e questa cucina è proprio una fucina di rancori».

Il veleno è sempre di moda in qualunque modo somministrato?

«É di modo letterariamente. Nel corso della mia carriera di magistrato, m’è capitato solo un caso di omicidio a mezzo veleno, e poi nemmeno risolto perché non s’è capito chi era stato. È un po’ un’arma del passato ma molto scenografica. Ed è a portata di mano».

Indagano anche i servizi segreti guidati da una bella agente dalla quale Manrico si lascia concupire. Ma come funzionano questi apparati?

«Noi abbiamo una tradizione piuttosto discutibile nei servizi segreti che ora stiamo cercando di migliorare. C’è stata tutta la stagione della guerra fredda durante la quale si è parlato tanto di servizi deviati, ma bisogna vedere chi deviava e da chi. Eravamo molto leali al patto atlantico, e la ragion di Stato ha sovrastato ogni altra considerazione compresa la necessità della giustizia, i processi ecc. Oggi la situazione è molto cambiata».

Come?

«Per ora, l’Italia è il Paese occidentale che è scampato agli attacchi jihadisti e questo grazie all’opera molto attiva dei servizi. Io non sono di quelli che pensano che i servizi segreti vadano buttati a mare. Penso che ogni nazione democratica se ne debba dotare perché servono e sono indispensabili alla sicurezza del Paese. Ma devono essere fatti da persone in gamba, competenti e leali come Stefania Baldini. È vero che con lei Manrico ci fa la figura di quello che è usato, ma entro certi limiti, ed è una cosa che conviene a tutte e due. Equilibrata. Stiamo tutti cercando un nuovo equilibrio, però parecchi tra quelli che comandano in questo momento mi sembrano molto squilibrati».

