De Bruyne risponde a Vinicius Real-City si risolve all’Etihad 

Madrid. Stavolta almeno una cosa è certa: non sarà il Santiago Bernabeu, con il suo miedo escenico , a decidere la qualificazione tra Real Madrid e Manchester City. In Spagna finisce 1-1, al termine di una gara molto tattica ma giocata su livelli altissimi. A decidere il punteggio, a metà della semifinale di Champions, sono due prodezze dal limite, firmate da due campioni: Vinicius Jr. nel primo tempo (36’) per i Blancos , Kevin De Bruyne nella ripresa (22’) per i Citizens .

Avvio tutto di marca inglese: Guardiola sceglie undici giocatori (che terrà sino al triplice fischio) e aggredisce la partita chiudendo il Real nella propria area. Due tiri da lontano sventati da Curtois sono equilibrati da una chiusura di Stones, prima che Vini piazzi la stoccata. Nella ripresa qualche chance da entrambe le parti. Un errore di Camavinga propizia il pareggio di De Bruyne che infila il connazionale Curtois nel miglior momento della squadra di Ancelotti. Ci prova Tchouameni ma Ederson dice no. Finisce 1-1, mercoledì il ritorno a Manchester.

