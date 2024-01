De Bortoli oggi alla Facoltà Teologica 

“Quale economia per il futuro? Tra politica e informazione”. È il titolo di un convegno in programma oggi dalle 17 alle 19.30, nell’aula magna della Facoltà teologica della Sardegna, in via Sanjust 13, al quale parteciperà Ferruccio de Bortoli, giornalista e saggista.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione Suor Giuseppina Nicoli, è moderato da Franco Siddi, presidente di “Confindustria radio televisioni”, mentre i saluti sono affidati al professor Mario Farci, preside della Facoltà Teologica della Sardegna.

La tavola rotonda fa parte di una serie di quattro incontri dal titolo “Questa economia uccide. Proposte per un’alternativa” e sarà accreditata nella piattaforma Sofia per la formazione dei docenti.

De Bortoli è stato due volte direttore del Corriere della Sera, dal 1997 al 2003 e dal 2009 al 2015, nonché de Il Sole 24 Ore dal 2005 al 2009. Dal 2015 è presidente dell'Associazione Vidas di Milano e della casa editrice Longanesi. Editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Ticino, dal 2020 cura “Tempo sospeso” nell'edizione serale di TG2000, dove racconta, con commenti e riflessioni, la vita durante l’emergenza del Coronavirus.

