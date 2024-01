De Bortoli a Cagliari: «La Sardegna non sia hub delle rinnovabili» 

«La Sardegna non può certo diventare l’hub energetico delle rinnovabili nel nostro Paese». Ferruccio De Bortoli lo dice in premessa, quando il tema dell’assalto alla Sardegna a colpi di pale eoliche diventa domanda su Radar , il programma di Videolina dove il giornalista e saggista, a lungo direttore del Corriere della Sera, è stato ospite ieri.

L’intervista

De Bortoli chiama dunque «a una governance che includa la partecipazione delle comunità locali», adesso che il nostro Paese ha imboccato la strada per arrivare entro il 2050 all’utilizzo delle sole fonti energetiche a basse emissioni. Per questo il giornalista invita l’Isola a «cogliere l’occasione della transizione, visto che il futuro non può essere a carbone». Un’occasione sospesa da Roma, quando arrivò un parziale stop alla dorsale sarda del gas. Sull’investimento, che si può realizzare solo in regime di regolazione pubblica, ovvero dietro autorizzazione dello Stato, si attende un nuovo decreto.

Quadro attuale

In Sardegna continuano a essere attive due delle sette centrali italiane che per produrre energia bruciano carbone. Si trovano a Porto Torres e a Portovesme e vanno «dismesse quanto prima», è il richiamo dei De Bortoli. Che indica poi il percorso della transizione ecologica: «È tempo di agire subito, liberi da approcci ideologici, e puntando sulle fonti meno inquinanti – continua il ragionamento -. Pensiamo a metano, biogas e biomasse». Del resto, «non possiamo dimenticare che il miracolo italiano del Dopoguerra è stato possibile perché gli italiani disponevano di energia elettrica a basso costo».

Verso le urne

Lo sguardo di De Bortoli, sempre a domanda precisa, si allunga poi sul quadro politico nazionale, intrecciato a doppio filo con l’appuntamento delle Regionali (nell’Isola si vota il 25 febbraio). «La Sardegna – continua De Bortoli – è da sempre uno straordinario laboratorio politico». Ma quello che sta succedendo a Roma ha pesanti ricadute pure sugli assetti elettorali locali. «La Lega sta sottraendo alcuni temi di propaganda ai Fratelli d’Italia», costretti a frenare «e persino a rimangiarsi certe posizioni», da quando sono partito di governo. De Bortoli non entra nel dettaglio del duello tra Paolo Truzzu e Christian Solinas, ma è chiaro che l’ostinazione del Carroccio di difendere i governatori uscenti è un tentativo di cristallizzare il consenso a cinque anni fa, quando gli Fdi erano marginali nel centrodestra, non il primo partito che sono dal 2022. Guida di «un Governo che non ha opposizione».

Lavoro

De Bortoli, che oggi è presidente della casa editrice Longanesi, fa una puntualizzazione sulla narrazione dell’Italia in buono stato di salute, come emerso nei 190 minuti di conferenza stampa convocata a inizio anno dalla premier Giorgia Meloni. «Sbagliava Draghi, quando per il 2023 prevedeva la recessione. Tuttavia, quando si parla di occupazione record, bisogna considerare che il nostro Paese è sempre più vecchio e quindi si riduce la popolazione attiva».

Migranti

Poi, immaginando una sorta di nemesi a misura di Fdi e Lega, parla di «rating della disperazione». Il fronte di analisi è quello dei cittadini che dal Sud del mondo cercano fortuna in Europa: «Quando anche gli immigrati dicono di non voler stare nel nostro Paese, considerato solo una terra di passaggio, dobbiamo porci qualche domanda. Io credo – ha aggiunto De Bortoli – che l’Italia abbia anche bisogno di quei cittadini loro per continuare a crescere, in termini demografici ed economici». Per De Bortoli, «l’Italia deve guardare ai migranti di qualità e imparare a sceglierli per trattenerli».

Fisco

Il giornalista s’indigna infine sulla reticenza a pagare le tasse. «Quando l’Irpef venne introdotta in Italia», era il 1973, «l’aliquota massima era al 72 per cento. Oggi la quasi totalità dei cittadini che versano l’imposta sul reddito dichiara in media 22mila euro. Di questo passo l’Italia non potrà più garantire l’assistenza sanitaria». Figuriamoci in Sardegna, dove le cure mediche sono a carico della Regione.

