A 6 mesi dalla morte di Silvio Berlusconi, la sua primogenita attacca Carlo De Benedetti, che ha definoto Mediaset «un’azienda vecchia». Il suo cruccio, dice Marina al Foglio, è che il Cav «rappresenta tutto quello che lui avrebbe sempre voluto essere senza mai riuscirci, come imprenditore, come politico e come padre». E poi: «Che cosa ha costruito? A me pare che per lo più abbia distrutto, scaricando i suoi tanti fallimenti sulla comunità».