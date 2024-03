De Amicis, regina dell’Over, allunga 

De Amicis in fuga nella sesta giornata di ritorno dell’Over Libertas Caam, in attesa del posticipo di domani tra Santiago e Bar Dessì. Nei Master pronto riscatto della capolista La Bottega del Sughero. Pioggia di gol negli Ultra, con i successi rotondi di Calasetta Turisport e Monserrato Fly Divani.

La regina dell’Over De Amicis per il momento si porta a +7 dalla seconda. Il 6-1 sulla Acp Generali Cagliari Porto consente alla capolista di consolidare il primato almeno fino a domani quando il Santiago sfiderà il Bar Dessì nello scontro diretto tra seconda e terza del torneo. Deve attendere anche il Kalagonis (quarto) per via del rinvio della gara con la Jupiter. Lo stop forzato consente al Cagliari 2007 di avvicinare sensibilmente i maresi, grazie al 5-0 che i rossoblù hanno inflitto all’Aek Kasteddu, firmato Sitzia, Serra, Faedda, Farci e Tavolacci. Rallenta invece il New Bar Messico, che vede allontanarsi il quarto posto, l’ultimo utile per accedere direttamente al secondo turno dei playoff: il pareggio a reti bianche incoraggia la risalita de Gli Incisivi, che non hanno perso le speranze per gli spareggi. Prova di forza nell’anticipo di mercoledì dei Kaproni, che hanno regolato la Crescenzi Sport con un sonoro 7-0, confermandosi al settimo posto, dal quale si allontana invece il Barracca Manna, sconfitto per 3-1 da una rediviva Medilav. A proposito di sorprese spicca il 2-0 del Genneruxi Remax Mistral contro i Muppet, che si mantengono a metà classifica. Punta decisamente alle fasi finali anche la Thermomax: il 3-2 sul Real Cocciula, grazie alla doppietta di Farci e alla rete di Aramo, lancia i nerocelesti e affonda il Real, scivolato al quartultimo posto. Successo anche per la Toti Lounge Bar contro il Maracalagonis (3-1) fermo ad un punto a fondo classifica.

La capolista

La leader dei Master riprende la sua corsa dopo l’inaspettato stop del turno scorso. Caddeo e Vacca siglano il quattordicesimo successo stagionale della capolista contro i Colonial Fruits, mantenendo un vantaggio di quattro lunghezze sul Monserrato Asso Arredamenti, che nel recupero dell’ottava giornata di ritorno giocato giovedì, a fatica, ha superato il Deximu per 3-2 e che oggi potrà accorciare ancora nel posticipo contro l’Is Morus Relais Genuis. In contemporanea si giocherà anche la gara tra Gli Incisivi e la Jasp Rassu Spedizioni, terza con trentaquattro punti. Il terzo posticipo sempre in programma stasera mette di fronte l’El Carnicero Assemini contro il Deximu, una sfida che potrebbe incrementare le chance in chiave playoff per gli ospiti. In ottica spareggi il mezzo passo falso interno (2-2) contro il Cra Regione Sardegna, complica la corsa del Serbariu, che manca l’aggancio al Flamengo, a riposo in questo nono turno di riposo. Negli Ultra la nona giornata di ritorno è stata all’insegna delle goleade. Scorpacciata di reti per le prime della classe: il Calasetta Turisport si conferma in vetta, grazie al 10-0 sui malcapitati Teddy Boys e di rimando la Monserrato Fly Divani risponde con un 6-0 al Mulinu Becciu. Rallenta invece il Brancaleone fermato sullo 0-0 dal Panificio Genuis.

Pari anche tra gli Old Boys e il Cagliari 2020 (2-2), mentre la G.E.D.I. S.r.l. conquista una preziosa vittoria per 3-2 contro la Bmk che ne rilancia le ambizioni in prospettiva spareggi. Ha riposato la Lewis Room B&B, che resta saldamente al quarto posto.

