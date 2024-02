De amicis padrona del torneo over 

Continua il duello a distanza tra De Amicis e Santiago nel torneo Over della Libertas Caam. Nei Master si ferma a sorpresa la corsa della Bottega del Sughero, che mantiene comunque la vetta, mentre il Calasetta Turisport è sempre più leader degli Ultra.

Botta e risposta

Una doppietta di Porceddu e le reti di Lo Giudice e Lo Russo schiantano la Toti Lounge Bar e lanciano la capolista degli Over a quota 65 punti. Ma il Santiago non molla e insegue a sette lunghezze (e con una partita in meno): Belfiori (quaterna), Cera e Podda regalano il successo alla squadra di William Floris contro la Crescenzi Sport, sconfitta 6-1. Rallenta invece il Kalagonis, che mantiene il terzo posto ma si deve accontentare dello 0-0 contro il New Bar Mexico.

Ad approfittare del mezzo passo falso dei maresi è il Bar Dessì: il 2-1 sulla Jupiter (doppio Manis) gli consente di accorciare a un punto dal terzo posto e di consolidare la quarta piazza. Lo scialbo 0-0 del Cagliari 2007 con l’Acp Generali Cagliari Porto non ne mette in discussione il sesto posto, mentre a -4 insegue il Barracca Manna, vittorioso di misura sui Muppet: l’1-0 vale l’aggancio alla Jupiter al settimo posto e il contemporaneo sorpasso ai danni dei Kaproni, sconfitti 4-3 al termine di un match pirotecnico con l’Aek Kasteddu, decimo con 30 punti. L’1-1 con la Thermomax consente alla Medilav di rimanere in quota spareggi e di agganciare la Toti Lounge Bar. Nelle zone meno nobili di classifica spicca il 6-0 con cui il Real Cocciula (ora quartultimo) si sbarazza del Maracalagonis ancora senza punti, mentre la sfida tra Gli Incisivi e il Genneruxi Remax Mistral è il posticipo di questa quinta giornata di ritorno.

Cade la capolista

Fa notizia il tonfo della leader La Bottega del Sughero, che cade per la prima volta alla sesta giornata di ritorno. Il 2-1 subito dal Serbariu non scalfisce però la leadership della capolista, che con 38 punti mantiene il primato a +4 sul Monserrato Asso Arredamenti, avvicinatosi tuttavia alla leader dei Master. Ai monserratini infatti basta il successo risicato a domicilio 1-0 per conquistare tre punti fondamentali contro il Cra Regione Sardegna.

Il turno di riposo ferma la Jasp Rassu Spedizioni, terza con 28 punti, mentre è sempre più bagarre tra le altre inseguitrici. Il colpaccio del Serbariu porta in dote l’aggancio a 25 punti del Deximu, sconfitto nello scontro diretto e raggiunto a sua volta dal Flamengo, che grazie al 3-1 guadagna il quarto posto seppur in condivisione. Vincono anche i Colonial Fruits dopo un accesissimo 4-3 su un indomito El Carnicero Assemini, pur sempre all’ultimo posto in classifica. Nell’anticipo giocato venerdì l’Is Morus Relais Genuis si prende i tre punti contro Gli Incisivi, sconfitti per 3-1, e aggancia il Cra Regione Sardegna a diciassette punti.

Calasetta in fuga

La regina degli Ultra, il Calasetta Turisport, fa la voce grossa contro la terza forza del torneo Brancaleone, sconfitta con una pesante cinquina. L’allungo dei sulcitani è agevolato dallo stop della vicecapolista Fly Divani Monserrato, costretta al rinvio della sfida contro il Panificio Genuis.

Intanto il Brancaleone paga doppiamente il ko di sabato: viene raggiunto a ventinove punti dalla Lewis Room B&B, vittoriosa per 2-0 sul Cagliari 2020. I Teddy Boys infine vincono di misura sugli Old Boys (1-0), in attesa del posticipo di oggi tra Bmk e Mulinu Becciu.

