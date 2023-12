De amicis implacabile nell’over, La capolista sa solo vincere 

La capolista dell’Over Libertas Caam chiude l’anno con un’altra vittoria: la De Amicis si conferma al comando dopo quindici giornate. Nei Master La Bottega del Sughero mantiene il primato in attesa del posticipo. Torna al successo la leader Fly Divani negli Ultra.

In fuga

Sempre più in fuga la De Amicis (4-1 sui Muppet), seguita a nove punti da Santiago (3-1 sul Cagliari 2007) e Bar Dessì (3-0 sul Barracca Manna). In scia rimangono anche Kalagonis e Bar Mexico, entrambe vittoriose rispettivamente su Thermomax e Aek. Preziosi successi anche per Kaproni (2-1 sulla Jupiter), Genneruxi (2-0 sulla Crescenzi), Incisivi (3-1 sul Maracalagonis) e Medilav sull’Acp (2-0): questi successi vivacizzano la lotta per entrare nei playoff. L’unico pari del quindicesimo turno lo firmano Real Cocciula e Toti (0-0).

Nei Master si ferma la Jasp Rassu (0-1 contro il Cra Regione Sardegna) agganciata dall’Asso Arredamenti, vittoriosa invece sull’El Carnicero (3-1). Pari tra Serbariu e Flamengo (1-1), mentre è stata rinviata Old Boys-Deximu. Incisivi-Colonial Fruits (stasera) e La Bottega del Sughero-Relais Genuis (domani) sono i posticipi.

Niente pari

Nessun pareggio nell’undicesima giornata degli Ultra. La Fly Divani si riscatta e torna alla vittoria (2-0 sul Brancaleone). Il Calasetta però risponde con un 5-1 sulla Lewis Room. Riossigena la sua classifica anche il Cagliari 2020 grazie all’1-0 sul Mulinu Becciu, così come il Panificio Genuis dopo il 4-1 sul G.E.D.I. Hanno riposato gli Old Boys. I tornei Libertas Caam riprenderanno il 13 gennaio, dopo la sosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA